好友去南韓旅遊！回來狂嗆台灣「比不上」 她氣炸：哪來的優越感？

自邊境解封後，不少民眾紛紛安排出國旅遊，其中日本、南韓最受國人歡迎。近日，有女網友在Dcard上透露，好友近期剛從南韓旅遊回來，便不斷嫌棄台灣，讓她不滿直言「不懂為什麼去了韓國，還玩出優越感？」

原PO以「朋友出國回來狂嫌棄台灣」為題發文稱，身邊某位朋友非常喜歡南韓文化，最近對方剛從南韓旅遊回來，便開始嫌棄台灣，甚至還吐嘈台灣「食物、人（長相）、娛樂、都比不上韓國」。

原PO表示，自己根本無法理解朋友的言論，也很受不了對方，「說韓國街道多乾淨，他在台灣還不也經常亂丟垃圾」，不懂好友為何出國一趟就產生莫名的優越感，好奇發問「有人身邊也有這種朋友嗎？」

貼文一出，瞬間引起網友議論，「我能說的是台灣街景很醜」、「剛從韓國回來+1，到處都有人行道這點真的很讚」、「台灣是用好幾年去看缺點…出國玩都是用幾天去看優點，很正常吧」、「我也有朋友這樣，我自己也去韓國玩過，真的覺得沒那麼誇張」、「妳朋友真的有飛去韓國嗎？韓國街道垃圾超多的，隨手亂扔、煙蒂一堆，而且幾乎沒人會去處理」。

不少網友表示自己更喜歡住在台灣，「出國那麼多趟，還是覺得台灣最好，食物、治安、人情味、便利性全部屌打」、「我是覺得他可能去不夠多國家也不夠久，我自己去了20多個國家，最愛還是回台灣」、「去過很多不同國家就會發現其實還是台灣最好，食物最合口味，居住最方便！重要的是，台灣醫療真的很好，在國外生病過就會知道是非常可怕的」。