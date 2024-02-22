一張紙就能測！冰箱出現「1狀況」變吃電怪獸 台電教解方

近日天氣冷熱交替，昨天(21日)台南玉井甚至飆出37.2度高溫，帶旺不少冰店生意，家中冰箱開關次數也隨之升高。台電特地在粉絲團呼籲民眾關注冰箱狀況，如果出現「漏氣」情形會導致耗電量增加，並提供小撇步教民眾如何簡單測試。

台電電力粉絲團21日發文提醒「大家有多久沒留意到冰箱膠條了呢」，指出冰箱全年無休，但卻很少人注意到冰箱膠條的狀況，當膠條老化變形或密合性變差，便會讓冰箱冷空氣一直外洩、壓縮機頻繁動作導致耗電，食物也會因冰箱不冷容易腐壞。

台電建議冰箱膠條要定期擦拭清潔，以免汙漬影響膠條密封性，平時也可以用「一張薄薄的紙」測試。將一張紙夾在冰箱門縫處，能夾住便代表密合度良好，如果夾不住，就要評估是否該更換膠條了。

此外，台電也提供「急救小撇步」，如果膠條變形，可以試著用吹風機吹整變形處，讓它回復原狀，但若變形嚴重無法復原，就需要找專業人員更換了。