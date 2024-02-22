快訊

獨／教室不給用！台體大學生控校方為賺錢毀約來陰的 80人揚言休學

酒駕累犯定義下修！2次以上可吊銷駕照 3月起須做酒癮評估治療

台日混血女星被傳是Toyz「未婚7」交往中？露面親吐2人關係

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本自由行滿肚火！旅伴白目學櫻花妹喊「卡哇伊」 她曝母湯4雷點

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友怒揭旅伴4大雷點，引起網路共鳴。示意圖／ingimage
女網友怒揭旅伴4大雷點，引起網路共鳴。示意圖／ingimage

出國旅遊的時候，如果身旁同行者出現NG行為，不免打亂美好興致。一名網友就抱怨自己的旅伴有4大雷點，包括不幫忙安排行程、時常任意行動，在迪士尼狂學櫻花妹講「卡哇伊（日文，意即可愛）」，甚至還酸言酸語「有什麼值得好逛的？不想去」。

一名網友在PTT心情版發文透露，自己剛從日本東京旅遊回來，過程中發生了許多不愉快的事。她安排了整趟行程並帶路，有時搞不清楚方向會請旅伴幫忙查，對方用導航憑感覺走，她擔心走錯便詢問路人，得知方向確實一樣，旅伴就得意說「妳看我查的是對的吧！」結果隔天再用同樣方式查，兩人就走錯路。

原PO續指，逛迪士尼的紀念品商店的時候，有很多日本女生一直說「卡哇伊」，旅伴聽見後跟著模仿，走到哪就說到哪。她很反感旅伴肆意開玩笑，後來受不了直言「你這樣子真的很討人厭」。而旅伴的雷點還包括「常常不說一聲就走離開我的視線範圍，打電話也不接，我要找半天，才發現他走到別的地方逛街或者拍照」、「不看行程表，常常問這個地方有值得逛嗎？台場有什麼好逛的，我不想去」，最後她火大抱怨，「我們是不是不適合一起出國？」

對此，一票網友們猜測旅伴就是原PO的男友，並直呼太傻眼，「對方男的，妳是女的，看文章不難分辨」、「看到白目的就是男的啊」、「一看就知道女的排（行程），男的男友吧」、「妳就是負責付錢的」、「拒絕往來，爛透了」、「事前規劃行程時不講，人都飛到國外了才在抱怨」、「自助旅真的是認清朋友戀人最好方法」、「人生很短，不要勉強自己跟不合的人在」、「不適合一起出國，如果有考慮要結婚，我勸妳放棄」。

日本 自助旅行

延伸閱讀

房客入住1提問讓櫃檯滿頭問號 內行人讚細心：容易阻礙逃生

30歲女靠減肥咖啡狂甩「20公斤」卻因副作用下場超慘：這輩子都要洗腎

病患等3小時還領不到藥…藥局「3步驟」揭便民服務：不在醫院領也行

為何飯店不再鋪地毯？員工曝「房客3狀況」難防：最久得停賣半個月

相關新聞

日本自由行滿肚火！旅伴白目學櫻花妹喊「卡哇伊」 她曝母湯4雷點

出國旅遊的時候，如果身旁同行者出現NG行為，不免打亂美好興致。一名網友就抱怨自己的旅伴有4大雷點，包括不幫忙安排行程、時常任意行動，在迪士尼狂學櫻花妹講「卡哇伊（日文，意即可愛）」，甚至還酸言酸語「有什麼值得好逛的？不想去」。

一張紙就能測！冰箱出現「1狀況」變吃電怪獸 台電教解方

近日天氣冷熱交替，昨天(21日)台南玉井甚至飆出37.2度高溫，帶旺不少冰店生意，家中冰箱開關次數也隨之升高。台電特地在粉絲團呼籲民眾關注冰箱狀況，如果出現「漏氣」情形會導致耗電量增加，並提供小撇步教

Joeman東京買房「爆賠150萬」！影片認衝動消費：就為那一根

知名YouTuber Joeman近日宣布在東京押上區置產，準備做為民宿使用，頂樓能看到晴空塔的一戶建（透天）價格約為新台幣1500萬，讓他開心直呼「買不起新北你可以來買東京」，女星陳艾熙與YouTuber阿滴先後開箱他的新民宿也連連稱讚。不過昨天Joeman卻在新影片中吐露衝動買房的結果，讓他「爆賠150萬」。

為何飯店不再鋪地毯？員工曝「房客3狀況」難防：最久得停賣半個月

一名網友回憶起小時候，入住的飯店房間都會鋪有地毯，並認為地毯是最基本的舒適配備之一，然而現在有鋪地毯的飯店越來越少，令他相當困惑為何會這樣...

台中門戶之爭「台中車站vs.高鐵烏日」 網提：朝馬才是

每一個都市或地區都有一個門戶，也就是進到這個都市或地區時出入必經的要地，很多地區的門戶或地標一目了然，台北市就是台北車站，信義區就是台北101，而高雄左營站附近生活機能發展也不錯，左營站也是三鐵共構，那台中市呢？是台中火車站還是高鐵台中烏日站。

不拿飯店備品=性格大器？ 眾人搖頭揭2關鍵「根本不想要」

飯店通常會為入住的旅客提供牙刷、牙膏、梳子等一次性備品，當退房時，有些民眾會選擇將這些免費提供的用品一起帶回家。近日，有網友以拿不拿備品分析4類人，並稱不會帶走飯店備品的人個性較大器、易成大事。文章一出引起討論，不少網友認為與性格無關，並點出不拿飯店備品的真相。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。