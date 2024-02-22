Joeman東京買房「爆賠150萬」！影片認衝動消費：就為那一根
知名YouTuber Joeman近日宣布在東京押上區置產，準備做為民宿使用，頂樓能看到晴空塔的一戶建（透天）價格約為新台幣1500萬，讓他開心直呼「買不起新北你可以來買東京」，女星陳艾熙與YouTuber阿滴先後開箱他的新民宿也連連稱讚。不過昨天Joeman卻在新影片中吐露衝動買房的結果，讓他「爆賠150萬」。
Joeman日前宣布以6500萬日幣，買下位在東京市區、臨近晴空塔與電車線，室內裝潢為3LDK（3房2廳1廚房）的透天厝，但昨天在影片中坦言已爆賠新台幣150萬元。他指出，房子是在2023年3月全款購入，以當時匯率約為新台幣1500萬，相對雙北房價非常划算，然而現行匯率掉到0.21，換算下來只需新台幣1350萬，等於現虧150萬，強調「各種資產買賣一定有風險」。
Joeman也在影片中與房仲Kyo討論買房該如何選址、是否能向銀行貸款，他表示當初看房時懷抱夢想，希望能落在上野、山手線附近，但高房價卻讓他回到現實。房仲針對這點也建議，日本是電車社會，買房不要看「區」而是看「電車線」，如果打算做民宿的話，更要研究該區條例，部分區域甚至會要求房東必須入住當地才可以。
房仲也指出，如果日本買房無法支付全款，想要貸款的話，可以找如新光、兆豐、中信等在東京有分行的銀行，最多可以貸到7成，但審查手續麻煩，且「時間拖很久」，很可能在貸款辦下來前，中意的物件就先被別人搶走了。
Joeman在片中表示，在東京賣房是「想一圓東京夢」，也不諱言當時有衝動消費因素在，「就是因為後面那一根」（指晴空塔），加上這間一戶建又是全新的，便決定購入。
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