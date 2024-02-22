為何飯店不再鋪地毯？員工曝「房客3狀況」難防：最久得停賣半個月

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聯合新聞網／ 綜合報導
旅館房間。示意圖／ingimage
旅館房間。示意圖／ingimage

一名網友回憶起小時候，入住的飯店房間都會鋪有地毯，並認為地毯是最基本的舒適配備之一，然而現在有鋪地毯的飯店越來越少，令他相當困惑為何會這樣。對此，有飯店員工跳出來解釋，鋪地毯容易衍生3種情況，若嚴重時將數日不能提供房間，反倒造成營業上損失。

該名飯店員工回文解釋，飯店若想鋪設地毯，必須選擇防焰材質，因為即使有禁菸規定，仍會有投機的客人在房內抽菸，這樣才算能有效防火，不過還是有3種情況不可預防。

首先是客人打翻水、咖啡、茶等各種飲料，一般弄濕地毯會讓房間有3天無法入住，且沒弄好還會發霉，而被有色飲料沾染到就只能做簡單的刷洗，刷洗完後的地毯也會明顯變色或脫毛。

再來是客人嘔吐，通常是在晚宴或春酒尾牙時發生，回房來不及進廁所處理，吐一次房間約停賣7天。不僅如此，原po透露還曾整理過拉肚子沾到房間的客人，該房因此停賣半個月。最後則是因為地毯容易滋生塵蟎、跳蚤等寄生蟲，每月基本消毒兩次，運氣不好咬到客人，飯店就等著接客訴。

原po補充，為了不讓客人去動，地毯都是釘死的，平時只能吸塵器乾處理，不得已才去刷，「誰知道客人會不會踩什麼屎尿沾上去滲到地毯內，所以不要對跟地毯接觸抱有不切實際的幻想」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「台灣潮濕不適合地毯」、「要花時間清又缺工」、「會長跳蚤」、「日本的很多都還有地毯」、「你一定沒看過谷阿莫的負評飯店，很多臭味來源都來自於地毯」。

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