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台中門戶之爭「台中車站vs.高鐵烏日」 網提：朝馬才是

聯合新聞網／ 綜合報導
台中火車站前後站因大智路打通都市縫合，交通更便捷，圖為台中車站站前。記者趙容萱／攝影
台中火車站前後站因大智路打通都市縫合，交通更便捷，圖為台中車站站前。記者趙容萱／攝影

每一個都市都有一個門戶，也就是進到這個地區時出入必經的要地，很多地區的地標一目了然，台北市就是台北車站，信義區就是台北101，而高雄左營站附近生活機能發展也不錯，左營站也是三鐵共構，那台中市呢？是台中火車站還是高鐵台中烏日站？

有一位男網友在PTT貼文請教「現在台中市的門戶是東區台中火車站還是烏日高鐵站？」因為原PO表示，自己聽說很多北部的年輕人去台中卻沒去過台中火車站，反而被高鐵台中烏日站的荒蕪嚇到。高鐵於2007年2月1日開始正式營運，17年過去，高鐵烏日站未因是台中市門戶而有一定的發展建設，讓旅客到台中市時感覺滿失望的。

高鐵烏日站啟用後，附近道路也陸續完成。 聯合報資料照片
高鐵烏日站啟用後，附近道路也陸續完成。 聯合報資料照片
有些在地的網友們紛紛留言表示，「要看客群」、「台灣人是高鐵烏日站，外籍勞工是台中火車站」、「高鐵烏日發展那麼久還是荒涼啊」、「論生活機能，高鐵烏日站落後台中火車站20年」，有人以交通工具論門戶，「看你有沒有要搭捷運」、「搭捷運去高鐵，不搭捷運去台中火車站」。

持不同意見的人表示，「台中門戶明明就是朝馬」、「朝馬+1」、「朝馬轉運站以後會搬去水湳」、「論生活機能，連七期水湳都看不到我們大火車站的車尾燈」，也有網友說，「寧願區間車慢慢坐，也不坐客運」，更有人酸說，「有差嗎？人都一大堆」。

台中市 高鐵

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