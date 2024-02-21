不拿飯店備品=性格大器？ 眾人搖頭揭2關鍵「根本不想要」

飯店通常會為入住的旅客提供牙刷、牙膏、梳子等一次性備品，當退房時，有些民眾會選擇將這些免費提供的用品一起帶回家。近日，有網友以拿不拿備品分析4類人，並稱不會帶走飯店備品的人個性較大器、易成大事。文章一出引起討論，不少網友認為與性格無關，並點出不拿飯店備品的真相。

有網友在PTT以「不會帶走飯店備品的人，性格比較大器嗎？」為題發文，稱有的人會完整帶走可以拿的飯店備品，有的人則是選擇拿部分備品，有人則是連不能帶的都帶走。而原PO認為，這些行為跟有沒有錢無關，「畢竟有些長輩其實很有錢了，還是會帶走備品」。

原PO接著表示，還有一類人，是幾乎不會帶走飯店備品，「這種人似乎個性都比較大器、不拘小節，拿得起、放得下，容易成大事」；但他也提到，不能說會拿走備品的人都小氣，「有時反而是會善用可用資源的聰明人」。

對此，不少網友認為兩者沒太大關係，「看不出來這跟性格有什麼關係」、「應該無關」，有人更說「我自認很小氣、愛斤斤計較，但從不拿備品」。另有網友解釋原因在於後續不會用到，「就單純不想拿，因為拿了也不會用」、「用不到啊，不想拿」、「我都沒拿，覺得麻煩，住一晚25000的也空手走」，還有過來人表示「以前年輕時會拿，但是回到家有自己用習慣的，根本不會用從飯店拿的，久了就放棄拿飯店備品」。

有人則表示要看飯店備品的品質，「備品那個品質，帶走我也不知道要幹嘛」、「一般都是高級貨才會拿吧」、「除非品質很好，不然幹嘛增加行李重量」、「因為都廉價品居多，拿走也是幫老闆清垃圾而已」；也有網友補充，「用得到才會拿，用不到的不拿」、「奶茶包跟棉花棒那種我會拿」、「會拿平時需要用到的，茶包、咖啡、浴帽、棉花棒」、「茶包跟即溶咖啡那種可以拿，還蠻需要的，浴室的就真的看狀況，大部分都不想要」。