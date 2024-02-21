有夠熱！昨台南玉井高溫破35度 網憂：今年夏天怎麼辦？
明明才2月，卻跟夏天一樣熱！昨（20日）台南玉井氣溫高達35.6度，為全台最熱區域。根據中央氣象署，今日全台高溫普遍達30至33度，有網友感嘆，2月就這麼熱了，無法想像今年夏天的情況。
一名網友在PTT以「地球真的壞了吧二月竟然29度」為題發文，他表示，這兩天看氣象，氣溫都高達29度，「真的有夠熱，這根本是夏天吧！哪裡是2月的天氣？」令他無法想像若到了夏天，該有多熱。網友們在留言哀怨，「這個夏天很過難了」、「不知道今年夏天會怎樣」、「今天直接把短袖拿出來穿」、「突然之間回溫，變超熱」、「熱死，但看天氣預報下週好像又要變冷」
昨日全台最熱的地區是台南玉井，氣溫高達35.6度，網友們紛紛敲碗「芒果冰」，「口袋名單的芒果冰準備好了」、「悶到吃冰中」、「想吃芒果了」，還有網友表示，南部地區根本無「冬天」可言，「台南有冬天的嗎？」、「今天真的是很熱很熱很熱！」、「我以為我穿越到了暑假」、「真的很熱，晚上冷氣都開起來了！」
雖然這幾日高溫頻頻，但明起（22日）因鋒面通過加上東北季風增強，北部、東北部下半天氣溫開始轉涼、降雨機率增加，入夜後低溫將一路下探至15至18度，將持續影響到下週一（26日）。
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