快訊

海巡署認了！高速追逐陸船5分鐘「船身多次接觸」 解釋未錄影原因

國小兄妹從5:50上課到深夜 精神醫：不適性恐致精神疾患

建案最夯「菜市場名」揭曉！第1名近10年310個社區使用

有夠熱！昨台南玉井高溫破35度 網憂：今年夏天怎麼辦？

聯合新聞網／ 綜合報導
這兩日高溫頻頻，有網友擔憂今年夏天將更熱。本報資料照片
這兩日高溫頻頻，有網友擔憂今年夏天將更熱。本報資料照片

明明才2月，卻跟夏天一樣熱！昨（20日）台南玉井氣溫高達35.6度，為全台最熱區域。根據中央氣象署，今日全台高溫普遍達30至33度，有網友感嘆，2月就這麼熱了，無法想像今年夏天的情況。

一名網友在PTT以「地球真的壞了吧二月竟然29度」為題發文，他表示，這兩天看氣象，氣溫都高達29度，「真的有夠熱，這根本是夏天吧！哪裡是2月的天氣？」令他無法想像若到了夏天，該有多熱。網友們在留言哀怨，「這個夏天很過難了」、「不知道今年夏天會怎樣」、「今天直接把短袖拿出來穿」、「突然之間回溫，變超熱」、「熱死，但看天氣預報下週好像又要變冷」

昨日全台最熱的地區是台南玉井，氣溫高達35.6度，網友們紛紛敲碗「芒果冰」，「口袋名單的芒果冰準備好了」、「悶到吃冰中」、「想吃芒果了」，還有網友表示，南部地區根本無「冬天」可言，「台南有冬天的嗎？」、「今天真的是很熱很熱很熱！」、「我以為我穿越到了暑假」、「真的很熱，晚上冷氣都開起來了！」

雖然這幾日高溫頻頻，但明起（22日）因鋒面通過加上東北季風增強，北部、東北部下半天氣溫開始轉涼、降雨機率增加，入夜後低溫將一路下探至15至18度，將持續影響到下週一（26日）。

台南 氣溫 高溫

延伸閱讀

元宵節增財運好時機 命理師建議「換錢包」生財

想解決熬夜問題 上班族苦惱：如何改善「洗澡拖延症」？

女兒慶生帶零食分享！幼兒園「拒分送」媽媽氣炸 網卻喊：謝謝老師

女怨男友打包吃剩火鍋給她「像廚餘」 網歪樓：共餐網友是男還女？

相關新聞

2024「元宵節煙火秀」4大精彩必看！ 最大環廟高空煙火、500台無人機+風火輪、水幕星空煙火秀

2024「元宵節煙火秀」4大精彩必看！ 鹿耳門聖母廟巨型煙火、台灣燈會無人機煙火秀、花連太平洋星空煙火秀

輕鬆慶元宵！全家便利商店推冷藏即食甜點「糰糰圓圓杯」　「寶可夢造型燈籠」限時限量滿額贈

下週將迎來俗稱「小過年」的元宵佳節，全家便利商店不僅於即日起至3月5日展開指定湯圓任選兩件8折、三件75折優惠活動，更因...

桃園秘境小屋「櫻花盛開」！紅櫻、吉野櫻、富士與粉紅佳人統統1次看得到

桃園角板山「粉色櫻花仙境」！位於桃園的「悠然秘境小屋」櫻花開了，之前超好拍都沒人 真的是秘境，搭配有時候會起霧，真的像仙境一般美翻了，趕快揪團美拍打卡了。

住五星酒店體驗「汗蒸幕」！年後住房超值省 最推這4家

春節寒假過後，度假成本可望稍降、品質更好。以下推薦集團旗下的4家住宿優質選，搶搭優惠專案之外，還有更多奇趣新體驗，甚至一...

限期30天提申訴！ 年代旅遊受害消費者「申請理賠4方法」最新揭曉

限期30天提申訴！ 年代旅遊受害消費者「申請理賠4方法」最新揭曉

欠債千萬元財務異常 觀光署勒令年代旅遊即起停業

台灣組團社年代旅遊（美加國際旅行社）發生上百名旅客於富國島遭丟包，引發爭議。交通部觀光署今表示，派稽查人員前往該旅行社進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。