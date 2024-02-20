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誤送前夫家！花2萬訂彌月蛋糕慘被「洗臉」 人妻火大開嗆：誰體諒我？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻訂彌月蛋糕卻被送到前夫家，還遭到前夫的挖苦。示意圖／ingimage
一名人妻訂彌月蛋糕卻被送到前夫家，還遭到前夫的挖苦。示意圖／ingimage

慶祝小孩出生滿月本該是件喜事，不過一名女網友抱怨，自己在知名烘焙店訂購彌月蛋糕，結果卻發生大烏龍，被宅配送到「前夫家門口」。她痛批烘焙店後續賠償誠意不足，「結果是2盒蛋糕+2600元退費，我不接受沒誠意的處理方式，整個讓我傻爆眼，還叫我體諒他們成本問題，請問誰要體諒我被（前夫）洗臉（用言語挖苦）？」

一名女網友在臉書社團「爆料公社二社」發文透露，自己原本開心地訂購2萬多塊的彌月蛋糕，烘焙店卻撈取電腦系統裡面舊的送貨地址和收件人資料，使物流公司將蛋糕送到前夫家門口，她接到電話才得知鬧出烏龍，只好改變行程開車載回，還遭到前夫的挖苦。

原PO指出，自己訂購的時候就有填寫新的資料，後來烘焙店傳訊息、致電道歉，承諾送一條蛋糕，並表示會再次聯絡，但現在卻直接消失。她火大開砲，「我給2次道歉的誠意，結果是2盒蛋糕+2600元退費，我不接受沒誠意的處理方式，整個讓我傻爆眼，還叫我體諒他們成本問題，請問誰要體諒我被洗臉，這店家讓我覺得錢賺了，不關他們的事了」。

貼文發出後，其他網友也紛紛直呼傻眼，「好誇張，搞事啊？」、「感覺真的很差！就算免單也會很氣耶」、「危機處理有問題…以後不敢訂他家的了，萬一出啥事都沒人甩」、「太瞎，這錯誤不應該」、「超扯，免單都無法彌補被羞辱的恥辱。道歉也超沒誠意的」、「不能拒收不買了嗎…體諒成本，那誰來體諒樓主的尷尬？」、「就算不是送到前夫家，如果我上次住高雄現在搬到台北甚至花蓮，那蛋糕是不是又要跑半個台灣？」、「這什麼八點檔劇情，感覺會被台灣鄉土劇的編劇拿去用欸」。

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