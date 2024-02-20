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30幾歲仍愛買「玩具」 他憂被嘲笑…網揭1亮點超羨慕：財富自由的象徵

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友擔心，自己30多歲仍在買玩具，是否會被其他人嘲笑。示意圖。圖片來源／樂高官網
一位網友擔心，自己30多歲仍在買玩具，是否會被其他人嘲笑。示意圖。圖片來源／樂高官網

即使已成年或出社會工作，許多人仍會因興趣而購買、收藏玩具。一位網友在PTT上發文分享，自己目前33歲，日前逛街路過玩具店時，心想沒有什麼金錢壓力，便忍不住買了一堆寶可夢的公仔及樂高。消費後原PO雖然興奮雀躍，卻也擔心，像他這樣30多歲了還在買玩具，會不會被人嘲笑？

對此，許多網友認為，自己賺的錢，花得開心最重要，「自己喜歡就好啊，車子手錶啥的也是玩具，看你用什麼角度去看」、「自己的錢自己花，有問題？」、「花自己的錢又不會怎樣」、「這才是真正的人生」、「人生啊，花掉的錢才是賺到的錢」。

也有網友表示不少人都有類似興趣，不用擔心，「還好吧，我看我學弟自己住三房兩廳，整間擺玩具，也是過得很開心啊」、「最近開始買鋼彈來組，組完開心」、「我還在買動漫週邊，爽」、「我老公40幾，也是一堆樂高跟公仔啊，現在還能跟兒子一起玩」、「我也這樣，有錢就是要買」。

另外，有人指出，許多玩具、公仔價格高昂，收納及展示空間更是一大問題，玩得起的人反而令人羨慕，「財富自由的象徵」、「你沒錢還玩不起」、「樂高不是大人玩的，是有錢的大人玩的」、「現在樂高隨便一個模型都好幾千」、「其實挺羨慕的，童心未泯又財富自由」、「組完有收藏間放，還能獨立打光的都是土豪」、「千萬不要玩樂高，玩到要換房才能繼續玩」。

人生 土豪 寶可夢 樂高

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