開工紅包員工嫌1600元「太少」 老闆委屈：是我不懂行情？

結束7天的農曆連假後，許多企業公司都會在開工日發開工紅包，但有服飾店老闆難過表示，日前無意間聽到員工與其它店家比較，抱怨開工紅包金額少，讓老闆感到委屈：「是我不懂行情嗎？」

有網友在網路論壇「爆料公社」發文提到，自己經營服飾店不到5年，於今年發開工紅包1600元給每位員工。不料，日前提早到倉庫理貨，不小心聽到員工聊天，他們抱怨自己金額給太少，還說其它店的店員拿了3600。對此，原PO感到難過，直言，「人心好可怕，我只是小小的服飾店老闆，是我不懂行情嗎？」

許多網友認為原PO的紅包數目相當有誠意，「1600很不賴了啊，開工紅包超過1000就很不錯了，如果不滿意，那就請他去3600那上班啊」、「很不錯了，我老闆才包100」、「很好了，有的才600勒，還不滿足喔」、「很多了，我以前的老闆開工紅包200元，有給跟沒給一樣」、「我直到最近才知道原來其他公司會發開工紅包」、「真好，我們開工都發拜過的餅乾、糖果」、「開工紅包聽說200元是行情，超過200元的是佛心」

也有網友提出其它看法，「正常的誰會嫌錢少，不在乎錢的員工你才要小心，不是要你命就是別有用心」、「只要有就感恩了，不過要是薪水難看的話就另外一回事了」、「應該不是抱怨老闆，只是在跟別人比較吧，快樂是比出來的」、「員工隨口抱怨，也不是抱怨給你聽的，別放在心上，工作沒有出錯就好」。