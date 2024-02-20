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麥當勞站10分鐘沒人理…他「搬大絕」店員秒點餐 網笑翻

聯合新聞網／ 綜合報導
麥當勞推動自助點餐機，有效減少人力成本。美聯社
麥當勞推動自助點餐機，有效減少人力成本。美聯社

等不下去！一名網友到麥當勞消費，因有兌換券要使用，無法靠自助點餐機，只能找櫃台店員幫忙，沒想到靠櫃後等了10分鐘都沒人來點餐，該名網友直接把內用區的椅子搬下來「坐著等」。貼文曝光後，也掀起留言區熱烈討論。

原PO在PTT以「麥當勞是直接放推人工點餐嗎」為題發文，他因手上有兌換券要用，只能靠人工點餐，而櫃台店員在忙所以請他等一下，結果這一等就是10分鐘，讓原PO不禁心想：「我可以自己走進去點嗎？好躁喔」，後來他實在等不下去，乾脆直接把內用區的椅子搬到櫃台前坐著等，而店員見狀也馬上結帳

貼文曝光後，網友也紛紛表示，「搬椅子我笑了」、「這個坐姿屌耶」、「在櫃台喊請支援收銀」、「直接在櫃台內用，不錯捏」、「自己進櫃台按，自己進內場做餐，人力精簡」。

也有網友認為，麥當勞現在就是想推動點餐機，但作法不夠完善，「因為少子化、人力不足」、「故意的啦，一幫你點，後面就會整排」、「之前整個櫃台只有我一個客人，我要點餐被直接拒絕，對方堅持一定要到點餐機點餐才可。客人太多處理不完要我用點餐機這我可以理解，但只有我一個客人，還堅持要我用點餐機」、「我家這邊麥當勞點餐機只收現金，最後還是要到櫃台結帳，爛死了」、「我有個兌換券在自動點餐機也不能用」、「他們設計不良的點餐方式不應該轉嫁給消費者」。

PTT 麥當勞

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