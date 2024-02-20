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貴又不方便 他問百貨超市優勢究竟在哪？網揭2關鍵：你不是目標客群

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇，相較於一般超市，百貨超市並沒有價格及店家密度的優勢存在，顧客到店消費的理由究竟為何。超市示意圖，與新聞當事者無關。圖片來源／Ingimage
一名網友好奇，相較於一般超市，百貨超市並沒有價格及店家密度的優勢存在，顧客到店消費的理由究竟為何。超市示意圖，與新聞當事者無關。圖片來源／Ingimage

台灣的超市密度高、營業時間長，民眾不管是臨時急用或是日常採購都非常方便。對此，一名網友便好奇，與全聯、家樂福等連鎖超市相比，那些開在百貨公司樓下的超市，它們吸引顧客消費的優勢究竟在哪？貼文一出引起網友熱烈討論，許多人點出百貨超市最大的2個優勢就在於販售品項特殊、客群不重疊

原PO在PTT上以「百貨公司樓下超市的優勢在哪？」為題發文表示，去逛百貨公司樓下的超市時，發現其定價比全聯、家樂福高，在店家數量、密度上也不佔優勢，於是原PO好奇，那些會去百貨公司超市消費的人，到底是為了什麼？

有網友解釋，百貨超市售有許多特殊品項，「有些是特別的品項，外國進口的」、「這種超市基本以銷售高級品和舶來品為主力，因為一般超市買不到」、「若你在台灣想吃麝香葡萄，也只有這種超市才買得到」、「東西很多一般超市買不到的。不在乎錢的話真的很好買」、「裡面有賣稀缺物資啊，傻傻的，不懂吃」。

也有網友認為，其消費客群與一般超市不重疊，「賣給貴婦的啊」、「都是住在附近的貴婦在買的」、「開車出門逛百貨，順便逛超市消費 。另外有很多高級住宅區，附近也只有這種超市可以選」、「住在隔壁的豪宅住戶，都去那買菜的…」。

不過有網友指出，百貨超市也有CP值高的商品可以挖寶，「打折買不錯啊，即期品CP值也算高」、「日本零食比DONKI便宜」、「有很多即期品可以挖寶」。

PTT 消費 消費者 貴婦 超市

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