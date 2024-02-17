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春節年假太少！他質疑「這2天」要補假 網一面倒打臉：本來就沒放

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友指出，大年初一、大年初二剛好遇到週末，為何不用補這兩天的假？示意圖/ingimage
一名網友指出，大年初一、大年初二剛好遇到週末，為何不用補這兩天的假？示意圖/ingimage

今年農曆春節連假連續放7天，從大年初六（週四）開始上班，讓不少上班族不願面對收假的心情。對此，一名網友好奇，為何年假不直接放到週日，等到下週一再開工？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「年假為啥不放到週日呢？」為題，指出大年初一、大年初二剛好遇到週末，為何不用補這兩天的假？剛好拿來補週四、週五，就可以一路放到週日，從下週一再開始上班不是很完美？直言「挑什麼星期四上班？有病是不是？」更好奇「台灣的年假是不是世界最少的啊？」。

貼文一出後，不少網友指出年假就是放到初三而已，紛紛表示「初四初五是不放假的，今年放就是補六日」、「初四初五就是補假了」、「規定年假就是只到初三，除非修法」、「不是補假問題，是台灣年假本來就太少」。

此外，也有不少網友建議可以自己請特休延長年假，紛紛指出「可以自己請特休」、「我朋友放到2/20才上班」、「不會自己放喔」、「不會請特休假？」。

春節 特休 連假

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