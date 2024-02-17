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逛台北燈節嚇壞！民眾見1幕喊「提前中元普渡」網驚：晚上會做惡夢

聯合新聞網／ 綜合報導
2024台北燈節的眾神肖像花燈讓民眾嚇壞。圖／取自臉書社團我是台灣人．台灣是咱的國家
2024台北燈節的眾神肖像花燈讓民眾嚇壞。圖／取自臉書社團我是台灣人．台灣是咱的國家

2024台北燈節「龍躍光城」今天(17日)開展，展區橫跨捷運西門站至北門站，共設123座燈組，預計有300到400萬人次造訪。不過有民眾搶先到場觀賞時，發現了其中一組眾神肖像花燈模樣相當驚人、可怕，網友也直呼「確定不是把去年中元普渡拿出來？」，引起熱議。

臉書社團「我是台灣人．台灣是咱的國家」轉發了網友一系列燈會照片，寫道「感謝學弟分享的台北燈節現場，原本好好的吉祥如意，搞得像是古羊如花」。

2024台北燈節的眾神肖像花燈讓民眾嚇壞。圖／取自臉書社團我是台灣人．台灣是咱的國家
2024台北燈節的眾神肖像花燈讓民眾嚇壞。圖／取自臉書社團我是台灣人．台灣是咱的國家

網友看到也紛紛熱議，「確定不是把去年的中元普渡拿出來？」、「這個我在中山堂有看到，超像中元普渡的」、「這是元宵節還是清明節」、「這晚上看完會做惡夢吧」、「這也太恐怖了吧！十八層地獄那種嗎...」、「真的是華國美學，根本是中元普渡」、「這應該是真正的創作！因為 AI 也生不出來這種東西」。

觀傳局也推出今年燈節的亮點，首先今年展期長達31天，接著，主燈「城現光龍」由策展人劉治良以純金屬打造，高達三層樓，搭配每半小時的3分鐘主燈秀，首創巡遊燈組「九小龍」，以「龍生九子」典故為概念，由人力三輪車變身，外型可愛、擁有五顏六色的光彩，在展區四處穿梭、點亮商圈各角落。

2024台北燈節的眾神肖像花燈讓民眾嚇壞。圖／取自臉書社團我是台灣人．台灣是咱的國家
2024台北燈節的眾神肖像花燈讓民眾嚇壞。圖／取自臉書社團我是台灣人．台灣是咱的國家
2024台北燈節的眾神肖像花燈讓民眾嚇壞。圖／取自臉書社團我是台灣人．台灣是咱的國家
2024台北燈節的眾神肖像花燈讓民眾嚇壞。圖／取自臉書社團我是台灣人．台灣是咱的國家

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