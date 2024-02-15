日本過譽景點有哪些？「這名景點」狂被點名：超浪費時間

日本因距離近、環境舒適，加上日幣貶值，常被列為台灣人出國優先選擇。民眾去的次數變多、參觀景點增加，有時不免產生一些「不如預期」的想法，其中日本三景之一的「松島」更是被大家狂批「過譽」。

有網友在PTT以「日本過譽的景點」為題發文，首先點名大阪名景點「通天閣」，指通天閣外街道可能因過早開發，現在了無生氣，塔內有什麼內容也幾乎沒有印象；另一個就是岐阜縣的下呂溫泉，雖號稱三大名湯之一，去的時候卻沒什麼人，酸「該不會是被日本放生的景點吧」。

文章引發熱議，眾人紛紛拋出自己感覺過譽的景點，其中以宮城縣「松島」被提及最多次，「仙台的松島」、「松島我真的不懂…」、「問就是公認的松島」、「松島出去一圈完全不知道在看什麼」、「松島絕對是最爛，在岸上看看還可以，別白痴到去搭船，超浪費時間，我冬天去船艙還超級悶」。

網友也分享其他景點，「金閣寺小小一間，然後只有一個角度拍照好看，待20分都嫌長」、「嵐山吧台灣一堆竹林都長那樣」、「嵐山竹林跟菜市場一樣」、「忍野八海，就幾個池塘而已」、「沒起霧的金麟湖超弱」、「大阪城，鋼筋水泥蓋的不如去看迪士尼城堡」、「輕井澤，無聊」、「旅遊網站有介紹的都是過譽的，真景點要看推特」。