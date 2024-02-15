台南海鮮炒飯一份120元 他見內容物「1無頭蝦＋1章魚」傻眼：是不是太貴了？

台南素有美食之都的稱號，不過仍有踩雷的機會。一名網友在台南買了一份120元的海鮮炒飯，然而份量卻讓他質疑「是不是太貴了？」，照片曝光後也引發熱議。

該名網友14日在臉書社團「爆料公社二社」分享，自己到台南某間餐飲店買了一份120元的海鮮炒飯，他表示自己先前完全沒買過，也沒有店家照片能參考，他知道做餐飲業的辛苦和利潤，但仔細看內容物「就一隻沒有蝦頭的蝦、一塊章魚，是不是太貴了？」。

從照片中可見海鮮炒飯被裝進紙碗中，飯量看似不多，且米飯的色澤看起來也炒得不太均勻，而海鮮的部分只有一尾去頭的蝦子、一塊章魚(有網友指出是中卷)，以及少許洋蔥、蔥花、蛋等，原po透露該炒飯是在現場買的，並不是叫外送。

文章曝光，網友們紛紛驚呼，「感覺像吃剩的」、「近年台南的食物普普，配上價格，CP值很低」、「炒飯顏色看起來也不均勻，蠻失敗的」、「這是中卷，如果是章魚會更貴」、「我買過90元的蝦仁炒飯，飯滿滿的，新鮮的剝殼蝦中等尺寸，大約有六、七隻，你這個好貴」、「就當作買到雷餐了，去網上留負評加上原因，下次別再光顧就好了」。