春節出國人多…他疑「國旅真的沒優點？」 網喊2優勢：完全不用擔心
隨著疫情解封，越來越多人這次春節年假選擇出國，一名網友也在PTT以「國旅真的完全沒優點嗎」為題發文，好奇難道台灣旅遊真的沒有任何誘因嗎？引起留言區熱烈討論，其中不少網友認為，國旅最大的優點就是語言相通與交通方便。
原PO在PTT發文指出，他這幾天看到好多人都在臭國旅，「難道就不能說出一個優點嗎？一個就好，打給攏係逮丸狼啊！」
對此，網友紛紛認為，語言跟交通部分有優勢，「不用擔心語言不通，不用怕坐飛機」、「說中文」、「溝通無障礙」、「語言溝通方便，交通方便 」、「店員會國語、台語」、「臨時有事方便」、「機動性較高」、「交通便宜啊，國外火車客運通常較貴」、「交通、醫療便宜，景點門票便宜」、「自駕國旅很方便啊，半日遊到三天兩夜」。
另外也有網友說，「不用擔心錢帶不夠」、「省時間」、「不用特別辦護照」、「不用過安檢」、「優點是不用過夜也行，可以回家睡省飯店錢」、「不用擔心帶小孩老人移動太麻煩」。
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