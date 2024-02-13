初二墾丁買到這款東山鴨頭…超盤價曝光 網看傻：難怪大家要出國

春節年假出遊，一名網友抱怨到墾丁買東山鴨頭，明明份量不算多，結帳竟要700元，且食物因為炸太乾還吃到嘴破，讓他氣到整包丟掉。貼文曝光後，網友也直呼：「未免太盤了吧」、「會去墾丁消費的都是狠人！」

原PO今（13）日在臉書社團《爆料公社二社》貼出照片，可以看到食物顏色深沉，因為炸太久，看起來有點像木炭。原PO抱怨，初二到墾丁大街的這間東山鴨頭消費，結帳總共700元，直接「原地嚇爛」，因為份量根本沒有那麼多，且食物炸太乾還吃到嘴破，越吃越生氣，最後只好丟掉，「希望不要再有下一個受害者！」

對此，網友紛紛表示，「太誇張的價格，而且看起來不美味」、「難怪大家要出國」、「所以你沒發現沒人嗎？」、「炭燒口味」、「幾年前被墾丁小吃嚇到，後來默默的買小七」、「火災現場拿出來的嗎？」

事實上，近日也有別的網友發現，墾丁飯店在過年期間一晚房價格竟達到10,180元，也讓底下不少留言吐槽，「10,180是打算給郭台銘住嗎？」、「我還不如買機票飛日本」、「錢省下來留著出國，品質更頂更爽」、「10,180日幣還差不多」、「一晚1萬可以，服務跟設備要跟上」。