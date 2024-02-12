她巧遇富國島遭丟包主角⋯一句話曝超高EQ 網跪：家庭教育真好！

春節期間不少民眾有出國旅遊的行程，不過今（12）日卻傳出有台灣團客參加越南富國島5天4夜的行程，被旅行社丟包！巧合的是，知名配音員許伯琴一家從越南旅遊回台時，意外遇上被丟包的台灣旅客，對方的態度令她印象相當深刻與佩服。

許伯琴在臉書粉專「我們家的睡前故事」發文分享她們一家人正等著搭機回台時，前面排著一整家族十幾位台灣旅客，大人小孩都在開心地聊天打鬧，看起來感情和心情都很好，其中一位爸爸轉過頭來詢問她們是跟哪一家旅行團？怎麼坐這麼早的飛機？

許回答是自由行，對方太太用羨慕的眼神表示「自由行好玩嗎？方便嗎？」她笑回，「很方便喔！富國島的計程車超級便宜，不過跟團也很好呀！可以去更多地方玩吧？」沒想到那位爸爸回覆「噢！沒有耶！我們被旅行社丟包了」，聽到當下她感到十分疑惑。

後來許伯琴遇到其他台灣旅客，得知似乎有台灣旅行社收了每人6萬團費卻沒把錢給當地業者，「旅客從落地開始就感覺不對勁，第一餐是一人一碗路邊攤的河粉加春捲，而且還不給兒童；第二餐好像是什麼麵包之類的冷食，後面越來越奇怪。導遊最後說，要一個人補繳700多塊美金，才能繼續接下來的三天行程。」這家人覺得事情有點不對勁，一早就全家族衝機場、現場訂機票要逃回台灣。

最後讓她意外的是，「那家爸爸笑瞇瞇的說：『現在錢已經不是問題了，先逃回台灣，有什麼事，回來再慢慢處理就好。』然後他們就又開始打打鬧鬧了。」許伯琴也贊同「一家人在一起，不論在哪裡，就是過好年」，直誇「這樣的情商讓人佩服，一定可以教育出能隨機應變臨危不亂的小孩呀」、「懂得設停損和做決策，就很令人敬佩」。

貼文一出，眾人也留言大讚「佩服這位高EQ的爸爸！」、「很棒的情商，我要學習，這樣自己快樂，周遭的人也快樂」、「這家庭教育真好！」、「有辦法春節一整個家族出國玩，代表經濟能力有一定水準，能笑著處理這種危機，代表真的很有能力跟餘裕」、「只要跟對的人出遊，當下所有的問題都是很好處理，事後回到台灣後再處理了」、「這如果發生在我們家，應該可以想像我們家爸爸的臉會有多…臭」。