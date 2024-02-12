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他訂到日本溫泉雙人房含早餐 只要4400元！網一看照片揪疑點

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友在日本旅遊社群中分享了一家精緻的溫泉旅館，其中雙人房的價格便宜到引起熱議。 圖／取自訂房網站
有網友在日本旅遊社群中分享了一家精緻的溫泉旅館，其中雙人房的價格便宜到引起熱議。 圖／取自訂房網站

不少民眾選擇在新年假期出國旅遊日本是最受歡迎的目的地之一，有網友在日本旅遊社群中分享了一家精緻的溫泉旅館，其中雙人房的價格便宜到引起熱議。

一名網友在臉書社團《好想去日本，好康踩雷不藏私》貼文寫道，「被價格嚇到吃手手，我訂了一間日本溫泉飯店，雙人房居然只要4400台幣！」從照片中可以看到這家旅館不僅擁有令人放鬆的溫泉設施、看起來十分舒適的床舖，從房間窗外望去，還能欣賞到壯麗的自然景色，原PO也補充飯店的位置是在鳥取，算是日本的鄉下地方，價格有包含兩份早餐。

貼文曝光後吸引七千多人按讚，網友紛紛留言「所以說窮人才出國，畢竟這價格太香了」、「台灣日月潭可能要2、3萬」、「吊打台灣礁溪、烏來、北投這些溫泉地了，台灣什麼時候才會學乖」、「這在台灣應該要1.5萬」、「這間我去年5月住過，房間的景很美，價格倒沒這麼便宜，晚餐是吃懷石料理有和牛，很好吃」。

不過也有網友表示照片裡的房型是一萬台幣的雙面湖景房，原PO訂到的應該是沒有湖景的小間日式房，「我知道你很喜悅，但我覺得你踩到地雷的機率比較高」、「不太可能是圖片的房型，我住了三間溫泉，中等的，分別為草津、輕井澤、箱根，一個人一晚都要7000台幣上下，兩個人一晚要14000，自己一間一間找溫泉飯店的官網，看過不下50間，如果是房間有個人湯還不小間，也沒看到這麼便宜的價格」、「他訂到的是官網上最小、沒浴室、側景甚至無景的房型，照片裡的房間實際上是一晚一萬的雙面湖景房」、「第三方訂房網站照片僅供參考」。

而原PO最後則在留言處表示，自己訂到的是訂房網站上有湖景的照片沒錯，正在和客服確認中。

有網友在日本旅遊社群中分享了一家精緻的溫泉旅館，其中雙人房的價格便宜到引起熱議。 圖／取自訂房網站
有網友在日本旅遊社群中分享了一家精緻的溫泉旅館，其中雙人房的價格便宜到引起熱議。 圖／取自訂房網站

出國旅遊 日本 溫泉旅館 訂房 飯店

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