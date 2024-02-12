快訊

蘋果AI布局慢讓市值被超車 庫克神祕專案能扭轉戰局？

上午18縣市低溫特報！一圖看今晨溫差 鄭明典：太特別了

不出國就買得起房？他怨年輕人「太享受」 一票人反彈：連頭期款都不夠

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友不滿指出，現在年輕人不肯犧牲生活品質，買不起房根本不意外。示意圖，聯合報系資料照
一名網友不滿指出，現在年輕人不肯犧牲生活品質，買不起房根本不意外。示意圖，聯合報系資料照

台灣房價高漲，導致許多年輕人都買不起房。對此，一名網友不滿指出，現在年輕人想買房卻又不肯犧牲生活品質，每年要出國、換新手機、買新衣服、吃大餐，買不起房根本不意外。貼文一出後，立刻引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「年輕人又想買房又不想犧牲生活品質？」為題，指出現在年輕人每年出國兩次、每年換iPhone、每週要吃大餐、每個月要買新衣服，卻想買全新市區大樓又不想犧牲生活品質，更直言台灣房價所得比，和世界其他城市相比已經相對低，諷刺年輕人想一想自己父母在買房時，生活多麼捉襟見肘好嗎？

貼文一出後，引發不少年輕網友反彈，紛紛表示「就是發現再怎麼省連頭期都存不了」、「講得好像這些省了就買得起房」、「欸不是，我沒生活品質也買不起房啊」、「你爸的年代有犧牲生活品質？你小時候出國幾次？」、「年薪中位數52萬，你能找到多少不在山坡地跟沒公車大眾運輸的地方可以買？」、「28歲的公務員買得起1400萬的房子嗎？」、「每年存10萬，台北存到死都不一定買得起」、「為了買房要犧牲生活品質才是笑話吧」。

不過，也有部分網友認為，以前的房價和現在當然不能比，紛紛表示「以前中位數都能買房，現在中位數買不起是事實」、「三十年前受苦可以買新房，現在買舊房要更貴」、「跟二十年前（相比）套房租金大概三倍但房子卻五倍」、「現在年輕人得比二十年前人更努力1.7倍」、「以前的房價你可以買二戶到三戶耶，現在只能買一戶了」。

PTT 年輕人 買房

延伸閱讀

「1小時內到信義區」鶯歌vs.龜山怎選？ 網兩派論戰：不如買這區

最難熬過年！弟當車手欠錢 媽媽竟要她「名下房產貸款」抵債

基隆妹子嘆冬天下雨下到發霉 問「買房會考慮氣候嗎」眾人力推1地

六都除雙北最想在哪定居？ 一票人選「這地區」：天氣、交通都很好

相關新聞

不出國就買得起房？他怨年輕人「太享受」 一票人反彈：連頭期款都不夠

台灣房價高漲，導致許多年輕人都買不起房。對此，一名網友不滿指出，現在年輕人想買房卻又不肯犧牲生活品質，每年要出國、換新手機、買新衣服、吃大餐，買不起房根本不意外。貼文一出後，立刻引起廣大網友熱議。

過年飛日本爽玩5天！他遇1情景怨「根本不像出國」 一票人爆共鳴

今年農曆春節連放7天假，不少人趁這段期間出國遊玩。對此，一名網友分享，指出朋友在除夕當天出發去日本，卻發現1情景，讓他覺得完全沒有出國的感覺，好奇發問「這樣正常嗎？」。貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

台灣無印良品前員工揭5辛酸血淚 網友一看驚呼：這點真的太壞

無印良品以簡約風格深受許多民眾青睞，但日前傳出有員工控訴領不到年終獎金，對此公司出面澄清，並指季節固定獎金將照常發放。不過有一名自稱...

婆婆大手筆包20萬…背後暗藏1陷阱 眾人驚喊：不要收

新春到，家人之間互相包紅包祝福，沒想到也要避免掉入陷阱！一名人妻表示，婆婆大手筆包給她20萬，竟然附加一條件，讓網友全看傻。

到國外小費要給多少才算合理？ 內行網友分析：15%-20%是正常

春節長假到來，許多民眾會選擇出國旅遊，體驗各地風俗文化。日前有位網友表示，他第一次到美國，發現到處都要給小費，讓他好奇問「小費要怎麼給才對？」對此，有內行人回應「15%-20%左右，通常是算%數的」。

過年親戚故意包444紅包來氣人 網友嚇瘋：怎麼能新年觸霉頭

春節過年期間，親戚團聚一起會閒聊話家常，不過日前有位網友表示，他爸爸跟姑姑常吵架，他們已經好久沒收到姑姑的紅包，這次過年前爸爸又跟姑姑吵架，姑姑竟包給他跟弟弟「444元」，讓他無奈表示「有人遇到這麼哭的親戚嗎？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。