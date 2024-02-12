不出國就買得起房？他怨年輕人「太享受」 一票人反彈：連頭期款都不夠

台灣房價高漲，導致許多年輕人都買不起房。對此，一名網友不滿指出，現在年輕人想買房卻又不肯犧牲生活品質，每年要出國、換新手機、買新衣服、吃大餐，買不起房根本不意外。貼文一出後，立刻引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「年輕人又想買房又不想犧牲生活品質？」為題，指出現在年輕人每年出國兩次、每年換iPhone、每週要吃大餐、每個月要買新衣服，卻想買全新市區大樓又不想犧牲生活品質，更直言台灣房價所得比，和世界其他城市相比已經相對低，諷刺年輕人想一想自己父母在買房時，生活多麼捉襟見肘好嗎？

貼文一出後，引發不少年輕網友反彈，紛紛表示「就是發現再怎麼省連頭期都存不了」、「講得好像這些省了就買得起房」、「欸不是，我沒生活品質也買不起房啊」、「你爸的年代有犧牲生活品質？你小時候出國幾次？」、「年薪中位數52萬，你能找到多少不在山坡地跟沒公車大眾運輸的地方可以買？」、「28歲的公務員買得起1400萬的房子嗎？」、「每年存10萬，台北存到死都不一定買得起」、「為了買房要犧牲生活品質才是笑話吧」。

不過，也有部分網友認為，以前的房價和現在當然不能比，紛紛表示「以前中位數都能買房，現在中位數買不起是事實」、「三十年前受苦可以買新房，現在買舊房要更貴」、「跟二十年前（相比）套房租金大概三倍但房子卻五倍」、「現在年輕人得比二十年前人更努力1.7倍」、「以前的房價你可以買二戶到三戶耶，現在只能買一戶了」。