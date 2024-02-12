過年飛日本爽玩5天！他遇1情景怨「根本不像出國」 一票人爆共鳴

今年農曆春節連放7天假，不少人趁這段期間出國遊玩。對此，一名網友分享，指出朋友在除夕當天出發去日本，卻發現1情景，讓他覺得完全沒有出國的感覺，好奇發問「這樣正常嗎？」。貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「去日本到處都聽到台灣腔」為題，指出朋友在除夕當天出發日本玩五天，卻發現到處都是台灣腔，沒想到一堆台灣人都在過年的時候去日本旅遊或觀光，直言根本沒有出國的感覺，讓他不免好奇發問「這樣正常嗎？」。

貼文一出後，不少網友都有共鳴，紛紛表示「所以我寧願三月才去」、「是真的，流行全家去日本過年假的」、「日本就國旅啊」、「年節台灣到處塞車，就決定去日本過年」、「是啊！我去合掌村，台灣腔中國腔此起彼落從未斷過，連買個肉串前後都台灣人」、「唐吉訶德滿滿台灣人，沒人講日文都中文台語」、「在輕井澤也一堆台灣人」。

此外，還有部分網友指出，就是不滿國旅品質，才選擇出國玩，紛紛回應「國旅都有錢人在去的，所以只能出國過年」、「不然你要去墾丁當盤子嗎」、「托國旅的福，大家都出國了」、「你就知道國旅多爛」、「廢話，沒錢當然去日本，難道在台灣被國旅削」、「拍謝我就窮只能去去便宜日本，國旅玩不起」。