快訊

蔡壁如15日入中市府任職 盧秀燕認主動邀請 原因曝光

居家布置創造過年儀式感 專家說龍年招財要補「水」

拜年傷腦筋？iPhone內建7招 送吉祥話免用罐頭回應

過年親戚故意包444紅包來氣人 網友嚇瘋：怎麼能新年觸霉頭

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友收到姑姑包的444元紅包，讓他十分無奈。示意圖／ingimage
一名網友收到姑姑包的444元紅包，讓他十分無奈。示意圖／ingimage

春節過年期間，親戚團聚一起會閒聊話家常，不過日前有位網友表示，他爸爸跟姑姑常吵架，他們已經好久沒收到姑姑的紅包，這次過年前爸爸又跟姑姑吵架，姑姑竟包給他跟弟弟「444元」，讓他無奈表示「有人遇到這麼哭的親戚嗎？」

一名網友在Dcard發文表示，他姑姑跟爸爸有過節，已經有好幾年過年沒收到姑姑包的紅包，而這次過年前夕，爸爸跟姑姑又大吵一架，爸爸幾乎是用吼的在吵架，但因為除夕圍爐，他們又不得不一起過年。原PO回想起往年姑姑都沒有包紅包給他們，而爸爸會意思包一千給姑姑的孩子，並調侃姑姑很小氣。

今年姑姑卻突然包紅包給原PO跟弟弟，而且是兩個鼓起來的紅包，他們拿到以後，打開來看發現是「4張100元、4個10元、4個1元」，他感覺444元這個金額很侮辱人，於是馬上拍照給爸爸看，爸爸又跑過去跟姑姑吵架，完全不管阿公、阿嬤的勸阻。事後原PO表示「我收到這個紅包也很不爽，但又無可奈何，我們跟姑姑家形同陌生人。有人遇過這麼哭的親戚嗎？」

文章曝光後，許多網友回應「你們應該用一樣的金額，改成白包回禮」、「你跟你弟的紅包直接合起來，現場轉送一個888元的紅包給爸爸，就可以氣死她了」、「這姑姑的心思再壞，也沒必要對小孩下手吧」、「這種人給的紅包，下次直接丟地上就好」、「有夠沒水準的金額，姑姑可以直接不包，而不是包這種不吉利的數字觸霉頭吧」、「這種長輩為什麼要波及後輩啊？應該要包白包反擊一下」、「再怎麼生氣，大過年包444元真的很沒品」。

春節 紅包 親戚

延伸閱讀

不想回婆家過年？他曝1妙招「除夕到初五都能不在家」荷包還賺飽

絕美辣師限制級課輔「敞開胸襟」誘惑11歲童歡愛 母見鹹濕對話氣炸

除夕夜現身拜年！韓國瑜年夜飯菜色曝光 粉絲「聞香」讚：院長新年快樂

除夕拜年放福利！李多慧穿旗袍秀絕美白腿 赫見「包你爽歪歪」

相關新聞

過年親戚故意包444紅包來氣人 網友嚇瘋：怎麼能新年觸霉頭

春節過年期間，親戚團聚一起會閒聊話家常，不過日前有位網友表示，他爸爸跟姑姑常吵架，他們已經好久沒收到姑姑的紅包，這次過年前爸爸又跟姑姑吵架，姑姑竟包給他跟弟弟「444元」，讓他無奈表示「有人遇到這麼哭的親戚嗎？」

36歲還領紅包很廢嗎？男每年照收「父母2萬」網點1關鍵：管不著

龍年即將到來，每到春節期間，除了要和家人朋友團聚之外，不少小朋友最期待的就是「領紅包」的環節，但每個人領到幾歲卻也不一定。有一名36歲的網友表示自己每年都還在領爸媽的紅包，好奇自己「會很廢嗎？」，引起熱議。

原本不滿公司...女員工見「年終入帳數字」喜喊：當狗都沒關係

到了年尾，員工努力工作一年最期待的就是領到「年終獎金」。近日有網友分享，公司總是採「讓人措手不及」的方式發錢，最近看到帳戶發現今年「一口氣發全薪八個月的年終」，讓她狂讚「被當狗都沒關係」。

北捷車廂大嗑飯糰！女遭勸不理「還做這舉動」 乘客見狀傻眼

台北捷運有規定禁止飲食，違者嚴重會罰錢。近期有一名網友搭乘板南線時，見到一名女子在車廂內狂吃「御便當飯團」，於是上前阻止，沒想到卻被狂瞪，該名女子甚至還拍食物發IG，讓原po超傻眼，直呼「很瞎，時下年輕人居然無視明文規定的規矩」，引起熱議。

朋友刷卡幫忙訂6人機加酒！ 她怨對方「私吞刷卡回饋」遭網撻伐

親朋好友一同出國經常會碰到需要團體訂票的情況，日前一名女網友抱怨，她與好友共6人計畫要去日本遊玩，由其中一人幫忙訂機加酒，由於對方是用國泰卡付款有3%回饋，大約會有10000點的點數回饋，然而對方並未將這些紅利點數分給大家也沒折現，對此原PO直呼「好想叫他把本來就屬於我的點數還給我」，話題一出引網熱議。

快30歲還找不到工作 她「躺平」3年曝真實想法：不敢出門社交

台灣物價高漲，但就是薪水沒漲！不少年輕人紛紛想要「躺平」。對此，一名網友分享，自己待業已經3年了，雖然家裡願意幫忙生活開銷，但長時間沒工作開始害怕無法融入社會，甚至不敢出門社交，於是上網求助。貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。