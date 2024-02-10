過年親戚故意包444紅包來氣人 網友嚇瘋：怎麼能新年觸霉頭

春節過年期間，親戚團聚一起會閒聊話家常，不過日前有位網友表示，他爸爸跟姑姑常吵架，他們已經好久沒收到姑姑的紅包，這次過年前爸爸又跟姑姑吵架，姑姑竟包給他跟弟弟「444元」，讓他無奈表示「有人遇到這麼哭的親戚嗎？」

一名網友在Dcard發文表示，他姑姑跟爸爸有過節，已經有好幾年過年沒收到姑姑包的紅包，而這次過年前夕，爸爸跟姑姑又大吵一架，爸爸幾乎是用吼的在吵架，但因為除夕圍爐，他們又不得不一起過年。原PO回想起往年姑姑都沒有包紅包給他們，而爸爸會意思包一千給姑姑的孩子，並調侃姑姑很小氣。

今年姑姑卻突然包紅包給原PO跟弟弟，而且是兩個鼓起來的紅包，他們拿到以後，打開來看發現是「4張100元、4個10元、4個1元」，他感覺444元這個金額很侮辱人，於是馬上拍照給爸爸看，爸爸又跑過去跟姑姑吵架，完全不管阿公、阿嬤的勸阻。事後原PO表示「我收到這個紅包也很不爽，但又無可奈何，我們跟姑姑家形同陌生人。有人遇過這麼哭的親戚嗎？」

文章曝光後，許多網友回應「你們應該用一樣的金額，改成白包回禮」、「你跟你弟的紅包直接合起來，現場轉送一個888元的紅包給爸爸，就可以氣死她了」、「這姑姑的心思再壞，也沒必要對小孩下手吧」、「這種人給的紅包，下次直接丟地上就好」、「有夠沒水準的金額，姑姑可以直接不包，而不是包這種不吉利的數字觸霉頭吧」、「這種長輩為什麼要波及後輩啊？應該要包白包反擊一下」、「再怎麼生氣，大過年包444元真的很沒品」。