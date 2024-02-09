36歲還領紅包很廢嗎？男每年照收「父母2萬」網點1關鍵：管不著

龍年即將到來，每到春節期間，除了要和家人朋友團聚之外，不少小朋友最期待的就是「領紅包」的環節，但每個人領到幾歲卻也不一定。有一名36歲的網友表示自己每年都還在領爸媽的紅包，好奇自己「會很廢嗎？」，引起熱議。

一名網友在Dcard表示，他今年36歲，爸媽每年過年還是會包紅包給他，總共大概2萬元上下，沒有很多，但自己卻沒有包紅包給他們，好奇「會很廢嗎？」。

不少人見文回應，「爸媽包給你不廢，你不回包很廢，36歲還是別跟爸媽實質上拿錢吧」、「我真敢說... 正常人畢業就知道包給父母了」、「身為一個從小沒拿過破萬紅包的，對於有人說2萬不多」、「覺得很廢也很丟臉，但這是你家的事誰也管不著」。

也有人認為，「我比你更廢，我36歲時還在領外婆的紅包，37歲開始領舅舅的紅包，因為外婆過世時，舅舅說我是外婆最疼的外孫所以紅包不能斷」、「我爸媽60歲上下依舊在領我阿公阿嬤給的紅包」、「你爸媽都沒意見了，外人又有甚麼好評價的」、「不廢啊，紅包本來就是長輩包給後輩，只是在台灣不一樣而已」。