北捷車廂大嗑飯糰！女遭勸不理「還做這舉動」 乘客見狀傻眼

台北捷運有規定禁止飲食，違者嚴重會罰錢。近期有一名網友搭乘板南線時，見到一名女子在車廂內狂吃「御便當飯團」，於是上前阻止，沒想到卻被狂瞪，該名女子甚至還拍食物發IG，讓原po超傻眼，直呼「很瞎，時下年輕人居然無視明文規定的規矩」，引起熱議。

網友在臉書「爆料公社」發文指出，7日下班時間搭乘板南線，在忠孝復興上車時，就看到了一對情侶帶著行李，驚訝的是，女生在捷運上狂吃「手握的御便當」，原po看不下去，於是出聲提醒女生「小姐捷運上不能吃東西」。

結果女生瞪了原po一眼，反而是旁邊的男友道歉了，原po也再說一句「妳好像是台灣人，怎麼會不知道捷運上面不能吃東西的規矩，妳要繼續吃，那我也可以直接跟車長檢舉妳吃東西囉」。

一旁男生馬上又再道歉一次，女生則是又再次瞪了她一眼，並且阻止男生，要他不要再回話，原po認為更扯的是，女生還拿出手機拍手上的御便當發IG，從被阻止沿路到台北車站下車臉都很臭，原po很傻眼直呼「時下年輕人居然無視捷運上的明文規定，明明自己不對被糾正還跟男生抱怨，是哪招？」

此文一出也引發熱議，不少人認為「真不爽直接檢舉罰錢」、「看到這種不用當面糾正，直接檢舉」、「現在在捷運上喝手搖的人也很多」、「不意外，教育失敗」、「直接檢舉+1，真的不建議一個人與其正面交鋒，因為我們永遠不知道面對的會是什麼」、「有的人真的就是這樣，一副關妳什麼事的態度」。

但也有人覺得，「似乎那位女孩子有原因的，畢竟那男孩子有要告知，只是後來被那個女孩子制止了」、「可能生病了吧」、「不知道有沒有特殊原因就是了」、「如果她是因為臨時血壓血糖降低，必須馬上吃東西呢？可以檢舉，但真無須公審」、「有時候胃還是血糖還是身體有什麼狀況...沒得過的人是不會懂的」。