快訊

過年除舊布新！蘋果、三星鈦金屬手機清潔步驟曝光 這些禁忌恐傷機身

遭酸「嘴秋被打活該」 陳沂怒回擊：我就這德性不會改變

黃子佼突向被害人道歉 孟耿如20字回應：勇敢面對！

北捷車廂大嗑飯糰！女遭勸不理「還做這舉動」 乘客見狀傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
台北捷運板南線。圖為示意圖。聯合報系資料照
台北捷運板南線。圖為示意圖。聯合報系資料照

台北捷運有規定禁止飲食，違者嚴重會罰錢。近期有一名網友搭乘板南線時，見到一名女子在車廂內狂吃「御便當飯團」，於是上前阻止，沒想到卻被狂瞪，該名女子甚至還拍食物發IG，讓原po超傻眼，直呼「很瞎，時下年輕人居然無視明文規定的規矩」，引起熱議。

網友在臉書「爆料公社」發文指出，7日下班時間搭乘板南線，在忠孝復興上車時，就看到了一對情侶帶著行李，驚訝的是，女生在捷運上狂吃「手握的御便當」，原po看不下去，於是出聲提醒女生「小姐捷運上不能吃東西」。

結果女生瞪了原po一眼，反而是旁邊的男友道歉了，原po也再說一句「妳好像是台灣人，怎麼會不知道捷運上面不能吃東西的規矩，妳要繼續吃，那我也可以直接跟車長檢舉妳吃東西囉」。

一旁男生馬上又再道歉一次，女生則是又再次瞪了她一眼，並且阻止男生，要他不要再回話，原po認為更扯的是，女生還拿出手機拍手上的御便當發IG，從被阻止沿路到台北車站下車臉都很臭，原po很傻眼直呼「時下年輕人居然無視捷運上的明文規定，明明自己不對被糾正還跟男生抱怨，是哪招？」

此文一出也引發熱議，不少人認為「真不爽直接檢舉罰錢」、「看到這種不用當面糾正，直接檢舉」、「現在在捷運上喝手搖的人也很多」、「不意外，教育失敗」、「直接檢舉+1，真的不建議一個人與其正面交鋒，因為我們永遠不知道面對的會是什麼」、「有的人真的就是這樣，一副關妳什麼事的態度」。

但也有人覺得，「似乎那位女孩子有原因的，畢竟那男孩子有要告知，只是後來被那個女孩子制止了」、「可能生病了吧」、「不知道有沒有特殊原因就是了」、「如果她是因為臨時血壓血糖降低，必須馬上吃東西呢？可以檢舉，但真無須公審」、「有時候胃還是血糖還是身體有什麼狀況...沒得過的人是不會懂的」。

捷運

延伸閱讀

北捷冷知識！月台「神秘燈條」用途曝光 亮1顏色先別上車

北捷新增哪一站最實用？ 他點名「1鬧區」：比北門站方便

免費索取衛生棉、嘔吐袋應急 北捷「6大隱藏服務」超貼心

來到台灣才知道！網紅曝北捷初體驗心得 列「6景象」驚呼少見

相關新聞

她為進修花光月薪沒存錢 被母罵要「節流」網掀論戰：3萬2怎麼省？

小資族存錢不易，方法不外乎就是「開源」、「節流」，但在有限的月薪內，存錢有用嗎？有位女孩在網路論壇發文，詢問廣大網友們的意見，貼文下引出許多的留言，有認為應該存錢的，也有不贊同的想法。

北捷車廂大嗑飯糰！女遭勸不理「還做這舉動」 乘客見狀傻眼

台北捷運有規定禁止飲食，違者嚴重會罰錢。近期有一名網友搭乘板南線時，見到一名女子在車廂內狂吃「御便當飯團」，於是上前阻止，沒想到卻被狂瞪，該名女子甚至還拍食物發IG，讓原po超傻眼，直呼「很瞎，時下年輕人居然無視明文規定的規矩」，引起熱議。

朋友刷卡幫忙訂6人機加酒！ 她怨對方「私吞刷卡回饋」遭網撻伐

親朋好友一同出國經常會碰到需要團體訂票的情況，日前一名女網友抱怨，她與好友共6人計畫要去日本遊玩，由其中一人幫忙訂機加酒，由於對方是用國泰卡付款有3%回饋，大約會有10000點的點數回饋，然而對方並未將這些紅利點數分給大家也沒折現，對此原PO直呼「好想叫他把本來就屬於我的點數還給我」，話題一出引網熱議。

快30歲還找不到工作 她「躺平」3年曝真實想法：不敢出門社交

台灣物價高漲，但就是薪水沒漲！不少年輕人紛紛想要「躺平」。對此，一名網友分享，自己待業已經3年了，雖然家裡願意幫忙生活開銷，但長時間沒工作開始害怕無法融入社會，甚至不敢出門社交，於是上網求助。貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

怨同事火鍋「丟芋頭」胃口全無 他拒分攤餐費遭集體排擠

現代人喜歡吃火鍋，不但能吃到各種食材，還能與親朋好友促進感情。不過，一名網友表示，與同事去吃火鍋，有一位同事把芋頭丟進火鍋裡，讓他胃口全無，因此另外點炒飯吃。結帳時同事要自己分攤火鍋的錢，讓他心生不滿，更稱之後被同事「聯合排擠」。

春節國旅寒冬！墾丁訂房創新低引議 網一面倒酸：搶錢比較快

每年春節假期總會掀起一波搶房熱，然而今年國旅卻迎來罕見「寒冬」，作為國內觀光旅遊重要指標的屏東墾丁，假期期間整體訂房率僅約6成，往年初一至初三通常一房難求，今年平均訂房率僅8成。此外，小琉球的訂房率在初一至初三期間僅3成多，對此，小琉球觀光發展協會理事長許博翰表示，知道會不好，但春節訂房慘到大家都不敢相信。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。