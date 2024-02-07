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怨同事火鍋「丟芋頭」胃口全無 他拒分攤餐費遭集體排擠

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友與同事吃火鍋，同事丟芋頭煮讓他沒胃口。示意圖／Ingimage
一名網友與同事吃火鍋，同事丟芋頭煮讓他沒胃口。示意圖／Ingimage

現代人喜歡吃火鍋，不但能吃到各種食材，還能與親朋好友促進感情。不過，一名網友表示，與同事去吃火鍋，有一位同事把芋頭丟進火鍋裡，讓他胃口全無，因此另外點炒飯吃。結帳時同事要自己分攤火鍋的錢，讓他心生不滿，更稱之後被同事「聯合排擠」。

一名網友在論壇「爆料公社」發文提到，日前與同事去吃麻辣火鍋，但有位同事沒有事先詢問，就將芋頭丟入火鍋煮，讓他完全沒胃口，只能自己另外單點炒飯。讓原PO感到不滿的是，結帳時同事要自己也要出火鍋的錢，「那一鍋從芋頭丟進去後我就沒動，我還自己點炒飯吃！」

原PO認為，同事沒有事先徵詢過在場的人，就擅自丟煮芋頭，讓他感受不到尊重，更稱事後被同事聯合排擠到今天，「搞清楚是你們不尊重我在先，也沒幾百塊我也出的起，但這是心情的問題好嗎？這樣就搞排擠幼不幼稚啊？」

多數網友認為原PO自己應該事先跟同事講，且丟芋頭前原PO也吃了火鍋，沒道理不付錢，「你比較好笑，你自己也沒提醒同事不要加芋頭，誰知道你吃不吃？沒丟芋頭前你有吃就要平攤費用」、「有事先跟對方說不要丟芋頭嗎，不然誰知道，這樣就被你稱白目，感覺是說自己」、「我跟不吃牛肉的朋友都可以和平的一起吃火鍋，而且都吃得很過癮，重點就是互相協調」。

也有網友在留言區強調芋頭真的不能拿來煮火鍋，「火鍋丟芋頭太噁心了，我寧願丟錢認虧去別處吃」、「我也是不能接受火鍋有芋頭」

火鍋 芋頭

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