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春節國旅寒冬！墾丁訂房創新低引議 網一面倒酸：搶錢比較快

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人認為國旅跟出國比起來CP值差太多。示意圖／報系資料照
不少人認為國旅跟出國比起來CP值差太多。示意圖／報系資料照

每年春節假期總會掀起一波搶房熱，然而今年國旅卻迎來罕見「寒冬」，作為國內觀光旅遊重要指標的屏東墾丁假期期間整體訂房率僅約6成，往年初一至初三通常一房難求，今年平均訂房率僅8成。此外，小琉球的訂房率在初一至初三期間僅3成多，對此，小琉球觀光發展協會理事長許博翰表示，知道會不好，但春節訂房慘到大家都不敢相信。

據墾丁旅宿業者分析，主要是受疫情後的出國旅遊潮影響，春節連假更是出國高峰期，且墾丁在春節期間的房價為全年最高，再加上近年物價上漲，觀光區的消費金額居高不下，有部分遊客會選擇價格相對較低的都會區旅店，除此之外，墾丁的國際旅客量萎縮也是問題之一。

有網友在「爆廢1公社」分享相關報導引發熱議，有人點出「住宿高價」是主因，「平日4人房1晚6000，春節期間1晚12000，讓肯買單的去住吧」、「旅店太貴，我朋友一家三天2夜去苗栗，住宿要6萬」、「過年去就是我荷包寒冬」、「在台灣逢年過節，住宿費漲雙倍」、「平日2000出頭的雙人套房都能漲到7、8000，直接搶錢比較快」、「小琉球過年一晚住宿背包客棧都要破千，簡單的旅館也要3000多，這價格曼谷可以住五星級泳池飯店了」。

網友也指出其他不想國旅的原因，「塞車、住宿貴，吃的大同小異，玩的價格特別貴」、「塞車、人擠人...好玩嗎」、「都報那個芭樂價格，還規定一次要住兩晚才給住，啊我在墾丁住兩晚幹嘛啦」、「過年住宿爆貴，寧願在家廢」、「入住時間越來越晚、退房時間越來越早，品質對應不上價格，口袋不深的當然不會考慮國旅，差點忘記還有每逢節假日、大型活動，直接房價漲2倍以上」。

對此，不少網友則認為國旅跟出國比起來CP值差太多，「去沖繩住民宿房價也低（4人入住純日式平房包棟，一天約2100），去泰國芭達雅住五星飯店房價也還蠻能接受的（3人入住，約3250），在台灣價格沒有6、7、8、9千怎麼住得起」、「一樣的錢我出國不香嗎」、「反正日幣貶值，不是不支持國旅，是性價比太低」、「住不起阿，星宇航空搭配星野OMO7大阪3晚+OMO關西機場1晚自由行28000起，問題是你墾丁住宿四晚可能都比28000還高！」

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