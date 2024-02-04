快訊

台糖肉品瘦肉精複驗結果出爐 食安辦晚上8點召開記者會說明

國人瘋登山買裝備、衝單攻 醫曝未注意這點「高山上恐性命難保」

柯文哲「大學投票說」挨轟歧視 白營喊被誤解：每個年齡層都是要爭取的對象

想吃避孕藥緩解經痛竟遭醫罵「不檢點」 她委屈：很久不敢看婦產科

聯合新聞網／ 綜合報導
有女網友在年輕時，想使用事前避孕藥穩定經期及緩解經痛，卻被婦產科醫生痛罵「不檢點」，照片人物非新聞當事者。示意圖／ingimage
有女網友在年輕時，想使用事前避孕藥穩定經期及緩解經痛，卻被婦產科醫生痛罵「不檢點」，照片人物非新聞當事者。示意圖／ingimage

許多女生每月都會經歷「生理痛」，嚴重時甚至會影響日常生活。近日，有女網友在=@RDcard@=a href="https://www.dcard.tw/f/girl/p/254595114" target="_blank">透露，自己19、20歲時因經痛及生理期不規律，便到婦產科詢問是否能使用事前避孕藥穩定經期，不料醫生聽完她的需求後竟痛罵「不檢點」，讓原PO非常傻眼。

原PO表示，她在19、20歲那年開始出現經痛、生理期不規律等情況，於是上網搜尋解決方法，發現有不少人推薦「事前避孕藥」能緩解經痛，還可穩定經期。當時她因為不敢自己到藥局購買，也害怕和媽媽說，便找了一間比較不有名且由女醫生看診的診所，決定先問醫生再做後續決定。

原PO表示，自己一進入診間，醫生就問怎麼了，她回覆「經痛又不規律，網上看到『事前避孕藥』能緩解，想問一下是否真的能改善？」不料醫生聽完後，卻突然很大聲的質問「妳爸媽知道嗎？」並怒罵她年紀輕輕就想避孕，讓爸媽感到丟臉，甚至直言「這麼不檢點，連自己身體都不愛護，還想這麼多理由」。

莫名被罵的原PO頓時感到不知所措，但醫生仍罵個不停，隨後就把她趕出診間。她指出，自己從診間出來後，外面所有人都在看她，這次的經驗也讓她有好一段時間不敢看婦產科。

文章一出，許多網友都替原PO抱不平，「這醫生一點都不專業吧！」、「抱抱妳，那陣子壓力應該挺大的」、「就算是為了避孕而吃，有怎麼樣嗎？」、「很沒醫德誒」、「法律本來就保障每個人的性自主權，更何況妳已經成年了，就算是為了避孕而吃避孕藥，也不應該受到這樣的異樣眼光」。

還有不少女網友分享不好的回憶，「我20歲在診所檢查出來是子宮外孕之後，直接去醫院的急診室，結果急診醫生在內診的時候瘋狂罵我」、「年輕時因為每天都穿內褲、牛仔短褲，外面再套一件學校長褲上課，導致悶到分泌物變多還很癢。看完後醫生告知是念珠菌沒錯，領藥時卻被藥劑師羞辱，藥用丟的給我，全程用很難聽的話跟其他藥劑師聊天嘻笑」、「之前有同學以為大考會遇到生理期所以去婦產科問調經，結果一進去醫生說『妳自己說說妳做了什麼』，超沒禮貌，有夠扯」。

Dcard 婦產科 經痛

延伸閱讀

小坪數預售屋「硬塞2衛」有必要？ 過來人讚：關鍵時刻就懂它的好

二寶爸曝家中堆滿「咳嗽藥水」 引家長共鳴：餵藥到懷疑人生

宵夜好選擇！泡麵「加1物」去油解膩 老饕讚：從小吃到大

竹科一堆工程師跑計程車？ 網曝司機超狂背景：連老總都喊學長

相關新聞

她為進修花光月薪沒存錢 被母罵要「節流」網掀論戰：3萬2怎麼省？

小資族存錢不易，方法不外乎就是「開源」、「節流」，但在有限的月薪內，存錢有用嗎？有位女孩在網路論壇發文，詢問廣大網友們的意見，貼文下引出許多的留言，有認為應該存錢的，也有不贊同的想法。

想吃避孕藥緩解經痛竟遭醫罵「不檢點」 她委屈：很久不敢看婦產科

許多女生每月都會經歷「生理痛」，嚴重時甚至會影響日常生活。近日，有女網友透露，自己19、20歲時因經痛及生理期不規律，便到婦產科詢問是否能使用事前避孕藥穩定經期，不料醫生聽完她的需求後竟痛罵「不檢點」，讓原PO非常傻眼。

竹科一堆工程師跑計程車？ 網曝司機超狂背景：連老總都喊學長

不少人都會趁著正職工作空檔接案、找兼職，加減補貼收入，而一名網友近日在PTT以「新竹一堆竹科主管在開計程車」為題發文，也引發底下留言區熱議。網友們紛紛直呼：「這是真的」、「認識很多工程師都在開」。

男司機激吻女乘客...吻到忘記煞車撞前車 網友恥笑：車也要KISS

熱戀中的男女當然愛得火熱，但做親熱舉動都要注意安全！台灣有網友上傳1段影片，顯示前方車輛相信因應路面情況而停下，後方私家車雖然把車速減至很慢，但男司機和女乘客卻把握時機激吻，吻到完全忘形而沒踏煞車，直

搭機吃不飽「飛機餐可要2份」？過來人曝1情況有機會、這餐點最容易

越來越多人開始規劃出國旅遊，不僅機票要貨比三家，機上餐點也是許多乘客挑選的一大重點。一名網友也好奇，過去常聽說若在飛機上吃不飽，可以再另外跟空姐要餐點，讓他懷疑「只能要飛機餐嗎？還是可以要到其他食物呢...

訂單多狂加班⋯老闆承諾達標年終2個月 他領到後心涼一半：比去年慘

許多企業陸續發放年終獎金，一名網友抱怨這段時間公司訂單多產線頻頻加班，老闆承諾若業績達標，年終可以拿到2個月，沒想到領到年終卻讓他傻眼，甚至比去年還慘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。