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男司機激吻女乘客...吻到忘記煞車撞前車 網友恥笑：車也要KISS

香港01／ 撰文：田中貴
當時正下雨，前1輛車已經停下，後方私家車雖經減速，但愈來愈近。（facebook群組「爆廢公社公開版」影片截圖）
當時正下雨，前1輛車已經停下，後方私家車雖經減速，但愈來愈近。（facebook群組「爆廢公社公開版」影片截圖）

熱戀中的男女當然愛得火熱，但做親熱舉動都要注意安全！台灣有網友上傳1段影片，顯示前方車輛相信因應路面情況而停下，後方私家車雖然把車速減至很慢，但男司機和女乘客卻把握時機激吻，吻到完全忘形而沒踏煞車，直至輕撞前方車輛的車尾，這對熱吻情侶才如夢初醒，嘴唇分開後望向前方。網友恥笑該對情侶的行為，笑言「車也要吻」、「人跟車都要親」、「有那麼趕？」、「真浪漫」。

涉事影片被上傳至facebook群組「爆廢公社公開版」，長約13秒，相信是有人翻攝車cam片段，不時聽到笑聲。可見當時正下雨，前方的車輛已經停下，後方的白色私家車已經放慢，但沒有停定而愈來愈近，竟見到男司機正和女乘客激吻，男司機將注意力完全放在女乘客的嘴唇上，在沒有煞車的情況下，輕撞前方車輛車尾，其時沉溺在濃情蜜意中的情侶才驚醒過來返回現實，嘴唇分開望前查看發生何事。

多名網友紛紛笑言「車也要吻」、「人跟車都要親」、「Auto Hold的重要性」、「親嘴親到撞車」、「有那麼趕？」、「真浪漫」、「撞到當下，那一回頭，快笑死我」。

（facebook群組「爆廢公社公開版」）

延伸閱讀：

請先讓車上乘客下車？女網友慘被「龜速大媽」擋住：下次直接上車

違停阻路被罵 TESLA司機摑車行職員：扮型啊！後續更衰惹公憤

文章授權轉載自《香港01》

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