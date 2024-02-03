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搭機吃不飽「飛機餐可要2份」？過來人曝1情況有機會、這餐點最容易

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友好奇飛機餐是否可以要2份，從事空服業的內行人也跳出來解答。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage
有網友好奇飛機餐是否可以要2份，從事空服業的內行人也跳出來解答。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage

越來越多人開始規劃出國旅遊，不僅機票要貨比三家，機上餐點也是許多乘客挑選的一大重點。一名網友也好奇，過去常聽說若在飛機上吃不飽，可以再另外跟空姐要餐點，讓他懷疑「只能要飛機餐嗎？還是可以要到其他食物呢？」。文章掀起討論，內行人也跳出來解答，直指「1情況」有機會。

一名網友在Dcard發文，從前就有聽說如果搭飛機時覺得吃不飽，可以額外再跟空姐多要一份餐點，讓他不禁好奇問道，「飛機餐可以要兩份嗎？」。原PO不清楚空服員會如何應對類似狀況，便想詢問廣大的網友們，「想問是只能要飛機餐嗎？還是可以要到其他食物呢？另外想問經濟艙是有可能的嗎？」

文章掀起熱烈討論，在航空業任職的網友也跳出來解答，若乘客主動提問且餐點有多的話，是有機會多拿一份主餐的，「我們機上其實常常多蠻多主餐，因為很多乘客都不吃，你可以等空姐發完餐之後，去廚房禮貌問能不能多要一份主食，基本上如果有多我們都會給」，他也破除網路迷思，「啊那些說空姐可能會捐自己的餐給你的，我只能說不可能，謝謝」。

也有過來人透露，若是非主餐類的食物例如麵包或小餅乾，都有可能直接多要一個，「麵包幾乎每次都可以，主餐的部分要問空姐」、「麵包多給一個還是有機會，主餐除非有人不要、多出來，不然也是很難」、「空廚來回答你，（餐點）都會增上但給不給又是一回事，基本上要個米菓墊一下（胃）倒是沒問題的」。

部分乘客也曾有吃過2份飛機餐的經驗，「之前搭長榮和ANA有問過空服員，她們說如果有多的話可以給我，後來我都有拿到兩份」，另一位網友分享，當時她懷孕又因飛機被延誤8小時，她機上時就向空姐反應肚子餓、頭昏，空服人員隨即遞上牛奶為她墊胃，「然後發餐時，我吃完我還是很餓，我又要了一份餐，空姐人很好，也給我一份」。

Dcard 出國旅遊 機票 空姐 空服員 航班 航空業

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