訂單多狂加班⋯老闆承諾達標年終2個月 他領到後心涼一半：比去年慘

許多企業陸續發放年終獎金，一名網友抱怨這段時間公司訂單多產線頻頻加班，老闆承諾若業績達標，年終可以拿到2個月，沒想到領到年終卻讓他傻眼，甚至比去年還慘。

該名網友在《匿名公社》發文提到這一年來公司的產線沒停過，員工們一直加班，老闆也承諾業績達標年終2個月，結果看到年終的數字後心涼一半，「入帳5000是在哈囉？」原PO表示事後員工抗議，公司就不耐煩地說「現在景氣不好、很多公司都倒閉了沒看到嗎？你們有得領就該偷笑了」，他不滿公司賺成這樣而底下員工拚成這樣，「領的還比去年少，誰吞的下去？」

貼文一出，網友紛紛留言「這老闆是要變相逼走員工嗎」、「要員工拚命也要給予適合的動力，對於畫大餅，甚至比爛的，還待下去幹什麼」、「除非已經到手了不然我都當沒有」、「你們月薪只有兩千五喔…現在的老闆真的很賺」、「年終屬於恩惠型給予並沒有說要給多少只能看破！除非你在勞動契約上有白紙黑字寫清楚年薪幾個月，不然就摸摸鼻子，再不爽就走人嘍」、「達標可能是達成老闆換車的目標」、「有本事就，明年大家集體閃人囉！」、「你還好了！我們這裡在說年後大裁員，很多人很難過或擔心不知錢途在哪」。

也有網友分享曾經的經歷「我也有這種經驗，當下立即提離職。十來年過去了，雖然還是傳產社畜，但收入由一個月三萬出成長到現在十萬上下，若再加年終差更多，不曾後悔當初離職的決定」。