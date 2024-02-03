快訊

理解吳崢非故意造假 柯文哲1理由喊「很抱歉」：可能還是要考慮告

國道出車禍！張善政夫妻傷勢曝光 愛妻胸痛、頭暈急送醫

訂單多狂加班⋯老闆承諾達標年終2個月 他領到後心涼一半：比去年慘

聯合新聞網／ 綜合報導
農曆新年將屆，企業陸續發放年終獎金。示意圖／ingimage
農曆新年將屆，企業陸續發放年終獎金。示意圖／ingimage

許多企業陸續發放年終獎金，一名網友抱怨這段時間公司訂單多產線頻頻加班，老闆承諾若業績達標，年終可以拿到2個月，沒想到領到年終卻讓他傻眼，甚至比去年還慘。

該名網友在《匿名公社》發文提到這一年來公司的產線沒停過，員工們一直加班，老闆也承諾業績達標年終2個月，結果看到年終的數字後心涼一半，「入帳5000是在哈囉？」原PO表示事後員工抗議，公司就不耐煩地說「現在景氣不好、很多公司都倒閉了沒看到嗎？你們有得領就該偷笑了」，他不滿公司賺成這樣而底下員工拚成這樣，「領的還比去年少，誰吞的下去？」

貼文一出，網友紛紛留言「這老闆是要變相逼走員工嗎」、「要員工拚命也要給予適合的動力，對於畫大餅，甚至比爛的，還待下去幹什麼」、「除非已經到手了不然我都當沒有」、「你們月薪只有兩千五喔…現在的老闆真的很賺」、「年終屬於恩惠型給予並沒有說要給多少只能看破！除非你在勞動契約上有白紙黑字寫清楚年薪幾個月，不然就摸摸鼻子，再不爽就走人嘍」、「達標可能是達成老闆換車的目標」、「有本事就，明年大家集體閃人囉！」、「你還好了！我們這裡在說年後大裁員，很多人很難過或擔心不知錢途在哪」。

也有網友分享曾經的經歷「我也有這種經驗，當下立即提離職。十來年過去了，雖然還是傳產社畜，但收入由一個月三萬出成長到現在十萬上下，若再加年終差更多，不曾後悔當初離職的決定」。

加班 年終獎金 業績 離職

延伸閱讀

年終獎金被扣5.5萬！他氣炸提離職 主管「荒謬1句話」慰留

早上報到中午就離職！他傻眼「新人太白目」 過來人嘆：很常見

主管批他「沒良心」！只因離職前欲用完特休 預告期還卡過年

春節禁休、禁止員工離職！他曝保全公司規定 網勸快檢舉

相關新聞

她為進修花光月薪沒存錢 被母罵要「節流」網掀論戰：3萬2怎麼省？

小資族存錢不易，方法不外乎就是「開源」、「節流」，但在有限的月薪內，存錢有用嗎？有位女孩在網路論壇發文，詢問廣大網友們的意見，貼文下引出許多的留言，有認為應該存錢的，也有不贊同的想法。

訂單多狂加班⋯老闆承諾達標年終2個月 他領到後心涼一半：比去年慘

許多企業陸續發放年終獎金，一名網友抱怨這段時間公司訂單多產線頻頻加班，老闆承諾若業績達標，年終可以拿到2個月，沒想到領到年終卻讓他傻眼，甚至比去年還慘...

小六數學出「有多少糖果」題目！網頭痛喊「太奇毛」釣出神人解答

有時候小學的考題總是讓人傷透腦筋，最近有網友貼出一題「數學題」，要算出糖罐中原本裝有多少糖果，原po頭痛嘆「國小六年級的數學都這麼奇毛嗎？有無哪位大神知道怎麼解這題？」，引起眾人熱議解答。

老闆突發「烏魚子禮盒」！新人喜喊賺爛 老鳥揭「殘酷真相」臉瞬間垮了

每到了年末，許多公司都會發年終獎金，來感謝員工這一年的努力付出。有南部傳產公司的一名新人拿到了一盒老闆發的烏魚子禮盒，原本還很開心，認為「賺爛了」，結果轉頭一看資深前輩卻一臉鬱鬱寡歡的樣子，真相曝光讓原po直呼「那麼很哦」。

借65萬買「台積股票」？他想集20張當女兒嫁妝 網友驚呼：不要隨便玩

對許多小資族而言，購買整張台積電的股票在財務上多少會造成緊繃。一名網友透露，自己想幫女兒每年買張台積電股票，結婚的時候就有嫁妝。他今年剛好有機會執行，因此詢問廣大網友「現在進場可否？」不過被立即被眾人打槍。

遊日一趟花十萬！他見當地物價驚「真的有便宜？」 網曝1關鍵：光飯店就贏爆

國內旅遊價格昂貴，不少人認為到國外旅遊CP值更高。一名網友就表示，自疫情解封後，他去日本玩了3次，儘管日幣貶值，換到的匯率不錯，但當地的物價仍讓他不敢恭維，每次玩下來都花費近10萬，令他好奇「真的覺得去日本玩便宜嗎？」，文章曝光引發熱議。網友就點出關鍵在於「CP值」，你花同樣的錢，在日本能得到更好的待遇和享受．．．

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。