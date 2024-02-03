老闆突發「烏魚子禮盒」！新人喜喊賺爛 老鳥揭「殘酷真相」臉瞬間垮了

每到了年末，許多公司都會發年終獎金，來感謝員工這一年的努力付出。有南部傳產公司的一名新人拿到了一盒老闆發的烏魚子禮盒，原本還很開心，認為「賺爛了」，結果轉頭一看資深前輩卻一臉鬱鬱寡歡的樣子，真相曝光讓原po直呼「那麼狠哦」。

一名網友在PTT以「南部傳產年終一盒烏魚子正常？」發文指出，昨天(2日)老闆發烏魚子禮盒給員工們，原po原本還很爽，覺得賺爛了。沒想到轉過頭看資深前輩的臉鬱鬱寡歡，結果問他得知「禮盒不是每年都有，但有禮盒的那年就沒有年終」，原po得知後也感覺從天堂掉到地獄，直呼「老闆那麼狠哦，一盒烏魚子就想打發，這樣怎麼包紅包，烏魚子塞進紅包袋嗎？」

不少網友見文也紛紛回應，有人安慰原po「我有聽說有年終發一箱泡麵餅乾的...」、「哭哭」、「績效獎金1罐汽水 比較嘲諷」、「沒年終! 第11年了」、「北部曾經有發麵包卷」、「我還拿過一袋橘子勒」。

但也有人幫公司說話，「沒規定要發啊」、「有就不錯了」、「今年傳產還沒倒就已經偷笑了」、「傳產有給你東西就不錯了！還挑?」、「傳產今年很慘」、「烏魚子也是錢啊」、「再叫等等回家吃自己」。