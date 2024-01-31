貴又難訂！疫後東京飯店「漲破天花板」 日籍網紅激推5家最低不到750還有桑拿

新冠疫情解封後，日本再度吸引世界各地遊客前往，也連帶使得住宿價格飆漲。長住台灣的日籍網紅下坂泰生指出，對日本人而言飯店價格超過1萬5000日幣（約新台幣3122元）就不太能接受，而且1萬日幣（約新台幣2082元）以下的飯店又很容易客滿。他分享自己到東京出差會選擇入住千葉縣的膠囊旅館，不僅費用便宜，還有三溫暖等設施。

下坂泰生在臉書粉專「日本人的歐吉桑・台湾在住の日本人のおじさん」發文指出，疫情開放國際觀光後，日本東京飯店的價格便一路漲價到突破天花板。由於日本人普遍無法接受一晚1萬5000日幣以上的飯店，因此一晚1萬日幣以下的飯店總是客滿難以訂位。

下坂泰生提到，自己每次去東京出差，都不會選擇東京內的飯店，理由是東京地區便宜的住宿很常遇到品質不好的客人。他比較喜歡前往東京隔壁千葉縣的膠囊旅館，不僅住宿費便宜一晚只要3500日幣左右（約新台幣729元），也有設備非常專業的烤箱，然後旅客的品質也比東京還要好。

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