台灣伴手禮別再送鳳梨酥！一票人推爆2商品：日本人最愛

台灣擁有許多特色名產，多數人會聯想到鳳梨酥、太陽餅、蛋捲等伴手禮。對此，一名網友分享，近期要到日本出差，想準備台灣的伴手禮送給新客戶，但之前已經送過鳳梨酥、日月潭紅茶等禮盒，好奇詢問「是否有推薦送給日本人的伴手禮？」貼文一出後，多數網友點名2款商品，直言日本人一吃就愛上！

這名網友在PTT以「送給日本人的伴手禮」為題，指出自己目前保持一年要去日本出差一次，這次是疫情後第一次過去，也要拜訪新客戶，覺得要好好準備伴手禮，但之前同事已經送過鳳梨酥、日月潭紅茶、芒果乾等禮盒，好奇詢問大家，是否有推薦的商品或比較有名的牌子？

貼文一出後，多數網友都建議買花生醬蛋捲和芒果乾，直言是日本人的最愛，紛紛指出「花生醬蛋捲，吃過的日本人都推」、「包花生醬的蛋捲風評不錯」、「福義軒蛋捲」、「海邊走走花生醬蛋捲」、「日本人真的很愛芒果乾，之前帶他們逛街還會指定要買」、「炭燒玉井芒果乾超好吃」、「芒果乾幾乎也不會出錯，只是包裝好像比較難大氣」、「送過芒果乾和鳳梨乾，有單片單片分裝的，日本人蠻喜歡的」。

此外，還有不少網友推薦其他伴手禮商品，紛紛指出「台北犁記，包裝都很美，也好吃」、「如果是想挑傳統糕點，犁記綠豆小月餅、芋頭酥都不錯」、「問看看有沒有在喝茶，送高山茶」、「聽過認識的愛吃蜂蜜蛋糕」、「麻吉內餡的太陽餅評價不錯」、「茶葉啦！特別是阿里山烏龍」、「高山茶、鳳梨酥、方塊酥、蛋黃酥、肉乾之類的都可以吧」。