屁孩慶生大鬧KTV！ 包廂全是「麵粉、生雞蛋」 員工一看傻眼：真的會吐血

不少人慶生時會出奇招惡整壽星，不過日前一名KTV員工在網上發文指控，近日有10多位學生到店內慶生，席間大玩刮鬍泡、生雞蛋、麵粉等，讓清潔人員頭痛不已，脫序行為讓她直呼「這是哪門子的慶生？你們是來讓外場的阿姨們想輕生的吧！」

原PO在FB社團「台南大小事」發文怒斥，當天有10多名學生到店唱歌慶生，還帶了刮鬍泡、生雞蛋、麵粉到包廂內大玩特玩，將包廂弄得髒亂不已，桌椅、地板皆無倖免，就連廁所也遭殃，導致清潔人員後續清理環節的困難，「幫外場阿姨們洗些許東西，就覺得有夠油，好難洗，要洗好幾次，真的會吐血」，且該間包廂也因此暫時無法接客。

對此，原PO痛批，「這種水準就別出門了。知道外場阿姨們將包廂清理恢復原狀花了多久時間和多少體力嗎？懂不懂得換位思考？如果外場阿姨們是你們的家人，你們希望自己的家人也遇到如此這般嗎？還是你們在家就是這樣糟蹋自己的家人？」原PO心累喊道，「每天都在公司看猴子，根本不用去動物園」。

貼文一出，引發網友熱議，「這在好x迪，錢x都是會被要求賠償清潔費喔，而且要等到完全復原才可離開」、「把單價拉高可以有效杜絕沒素質的人」、「猴子永遠不知道當人類的辛苦」、「要玩那麼嗨不會在家玩嗎」、「真的還滿沒水準的，這包廂清潔費至少要4、5000」。最後原PO也說明，已將幾位學生列入拒收黑名單，也向對方酌收了1000元清潔費。

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