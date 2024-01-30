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小心被日本人側目！當個有禮觀光客 旅日台人提醒「9個不要」

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣人愛去日本，放鬆旅遊之際，應尊重當地人的文化，才不會留下壞印象。 圖／Ingimage
台灣人愛去日本，放鬆旅遊之際，應尊重當地人的文化，才不會留下壞印象。 圖／Ingimage

台灣人熱愛前往日本旅遊，觀光景點很容易聽到熟悉的國台語，因此一言一行常被自己人檢視。雖然台日在生活、飲食習慣上多所相近，但民情仍有不同之處，尊重當地人的習慣，才能做好國民外交。臉書粉專「Shushu 自由研究所」就列出9個「避雷」小提醒，幫助大家避免不慎變成「無禮」之人。

「Shushu 自由研究所」以自身旅居東京多年的經驗，分享赴日旅遊的「don't」小提醒，共列出9點如下：

1. 交談輕聲細語、勿大聲喧嘩

如電車等公眾場所，稍微仔細聽周圍的聲音，若發現只有自己最吵，就表示應該放低音量了。如果有告示牌明確指示保持安靜，務必遵守。

2. 訂飯店、餐廳不要no show

除了不要預訂後無故不到，遲到也應事先聯絡。另外，如果是排隊先點餐，後來改變心意不吃了，也該主動告知，以免造成店家出餐混亂。

3. 不要擋在路中間、店家門口

多人行動時要注意是否不小心堵住整條路，臨時要查東西也別突然停在路中，如有需要應馬上靠邊，因為日本人走路比較快，尤其是車站內，如果擋住路很容易被趕時間的上班族撞飛。

4. 沒消費不借廁所

百貨公司、購物商場、車站等都有廁所可用，疫情後越來越多超商和其他店家不再外借廁所，如果有需要最好是先消費。

5. 未詢問別使用店內插座

除非有寫明提供插座，否則想在店內充電，先詢問店員比較有禮貌。

6. 付錢別忘記放小盤子

結帳如果付現，櫃檯通常會有讓顧客放錢的小盤子，曾看過有人沒放盤子惹怒店家。

7. 環保杯別裝迎賓飲料

很多台灣人習慣自備環保杯，裝飲水機的水沒問題，但若是飯店的welcome drink或早餐飲料就不建議，日本人看到通常會露出震驚或微妙的表情。

8. 拍照別觸犯店家規定

店家若未規定禁止攝影，拍攝自己的餐點通常沒問題，如果要拍店員、店內環境可以先詢問，也盡可能不要拍到其他客人。

9. 別為拍照冒險、違規

為了拍照違反交通規則的觀光客越來越常見，不但危險也造成他人困擾。如果現場禁止腳架、閃光燈也務必遵守，生命跟人品都比拍照更重要。

作者表示，在日本謹記「盡量不造成別人困擾」和「使用者付費」這兩點就對了，以上列出的都是最基本的禮節，強調有些並非好或不好的問題，而是各國文化不同，需要彼此尊重。

日本 觀光景點 自由行 出國旅遊

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