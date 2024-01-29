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跟工程師男友坦白職業下秒被甩 伴遊妹痛批：不偷不搶憑什麼看不起？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友跟男友坦白自己在當伴遊，男友卻秒提分手，令她相當不解。示意圖/ingimage
一名女網友跟男友坦白自己在當伴遊，男友卻秒提分手，令她相當不解。示意圖/ingimage

近日一名女網友在網上發文，她從大二開始接伴遊，最近因為與男友有結婚的規劃，因此想著和男友坦白，不料男友得知後卻秒提分手，讓她直呼，「我一個月最多曾賺5、60萬，男友只是一個月賺不到12萬的工程師，憑什麼跟我提分手」，她自認為不偷不搶，也是靠努力在賺錢，憑什麼要被看不起？

原PO在《匿名公社》發文表示，「現在才懂愛情、友情都是狗屎」，她提到，男友起初一直以為她家裡很有錢，所以才不用每天上班，對於自己從大二就開始接伴遊的事毫不知情。不過原PO坦言，因為最近出現想結婚的念頭，閨密認為她再瞞下去沒意義，勸她將伴遊一事坦白，不料男友得知後，「明顯愣了一下，然後我就被秒分手了。」

原PO繼續分享，當她跑去跟閨密哭訴時，閨密卻嘲笑她，因此她當場便跟對方撕破臉。原PO表示，她哭了2晚後還是很納悶，「我一個月最多曾賺5、60萬，男友只是一個月賺不到12萬的工程師，憑什麼跟我提分手？」原PO直批，「當工程師了不起？自認為很高尚？我不偷不搶，靠努力賺錢憑什麼要被看不起？

話題一出，網友紛紛留言，「覺得噁心而已，要是我也是秒分」、「恭喜男生，不是結婚後才知道」、「這不是看不起，只是價值觀不一樣，話說應該一開始交往就要坦白吧」、「既然不偷不搶，那當初幹嘛隱瞞呢」、「你們分了，剛好閨密接手，完美的結局」、「先問問妳自己吧！如果妳男友也同樣接伴遊，妳可以接受嗎」、「那妳幹嘛瞞著男友，還讓他以為妳家世不錯？」

不過也有網友質疑，「業配文真的是變著法子來耶，無法根除」、「又是創作文吧」、「這是假文吧？鼓勵人去做伴遊」、「這是假文啦！伴遊的業配文啦！鼓勵人去做伴遊有一個月5、60萬」、「編劇太爛」。

男友 分手 愛情

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