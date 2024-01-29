物價狂漲！高雄路邊攤「小碗陽春麵60元」 他無奈：貴到自學煮菜

外食族三餐在外，對物價上漲最有感。近日，一名網友在PTT透露，自己近期外出吃東西，因為想省錢就隨便在一間麵攤吃碗陽春麵，不過當他看到小碗的陽春麵要60元時，不禁感嘆「那些街頭美食的價錢，讓我覺得都不親切了」，自己也不得不學習如何下廚煮菜。

原PO表示，最近自己外出吃東西，原本打算省錢，決定隨便找一間麵攤吃碗陽春麵，不過當他在店外看到價目表，「小碗陽春麵要60元，大碗65元，蛋炒飯一份是70元」，只好改去旁邊的超商。他指出，曾經自己以為最親民的美食，在物價飛漲的時代，讓他覺得都不親切了，「如果在高雄這樣一間普通的麵攤都這樣，我想不用說台北或者其他有店面裝潢的店家了」。

原PO認為，現今大環境就是如此，他也只能接受，「只是我想，以後我大概都不太捨得去外面買現成煮好的東西吃了」。他透露，以前因為外食便宜，所以自己只要肚子餓，即使他有時間，家裡有食材，但仍懶得去煮，寧願出門買東西吃。

不過，隨著物價飆漲，原PO現在就算住家附近的店正在營業，也願意自己學習去煮東西吃，「人真不可思議，以前我媽怎樣說破嘴，我都懶得聽她的去自己煮東西吃」，現在自己慢慢習慣煮飯，未來應該也會持續下去。

貼文一出，立刻引起網友討論，「人數不多的話自己煮反而比較貴誒！」、「超商更貴，你還敢去？」、「我跟你一樣，不過煮東西不難，麻煩的是備料以及洗碗，這兩樣佔據煮飯很多時間且煩，尤其是每天都自己煮的時候更明顯」、「台北小店面的陽春麵也沒這個價錢，60元有人吃嗎？」

還有許多網友感嘆物價昂貴，「我讀小學時，陽春麵才10元」、「高雄有的排骨飯現在要100元了」、「那天吃了一碗滷肉飯70元，還很難吃」、「昨天買的櫻花蝦炒飯120元」、「沒裝潢的炒飯都要快100元了，回不去了」。

另外，有過來人分享自煮的省錢方法，「煮一鍋肉燥，買個雞湯粉，就可以做出很類似的程度了」、「建議可以煮一鍋然後冷凍吃很多次的東西，例如台式滷肉，順便滷蛋海帶豆乾…」、「如果單單就煮碗麵來吃，不用備什麼料，就麵、豆芽和蛋放進去煮，少許調味就好了，看似單調但意外耐吃，豆芽吃膩也可以放別的」。