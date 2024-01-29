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露營三天「隔壁叫床聲不停 」…現場還有兩個小孩 她嘆：制止也沒用

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示，她們一行人去露營，結果遇到另一帳的露友連續三天大聲叫床。示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。
一名女網友表示，她們一行人去露營，結果遇到另一帳的露友連續三天大聲叫床。示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。

一名女網友表示，她們一行人去露營，結果遇到另一帳的露友連續三天大聲叫床，制止也沒用，後來得知這組人過去就是慣犯，算是相當有名，原PO也無奈直呼：「人都有七情六慾很正常，但叫床聲影響到他人，就實在很不應該！」引起底下留言熱議。

原PO昨（28）日在臉書社團《露營公社》發文指出，她們一行人去露營，現場僅僅兩帳，而另外一帳的人竟豪不避諱的連續兩天大聲叫床，因兩個未成年小孩也在，原PO當下也出聲制止，之後也有去跟當事人明講：「叫床聲可不可以控制一下，不要這麼大聲！」

原PO續指，結果第三天早上，那兩個人轉移陣地了，但還是發出大聲叫床聲，原PO被吵醒卻找不到兩人的位置，因此無法前去制止。原PO更補充，後來得知這組露友很常來，也被不少人抱怨、反應過，算是相當有名，「話說其實那個叫聲真的滿好聽的，不同於A片，很勾人性慾，感覺得出來她爽翻天了呢，想聆聽現場live版的機會來了！」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「天氣太冷忘了帶保暖的裝備，所以只好用愛發熱」、「以後要揪啊！就一大群人去他帳外搖滾區，拉著椅子坐在那邊聽」、「為什麼別人的露營比較好玩」、「厲害的，我超過200露了從沒碰過」、「雖然很擾民，但我還真的想聽看看現場」。

露營

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