快訊

澳網／女雙贏了！謝淑薇澳網收雙冠 創24年來神紀錄

北榮骨科醫忘年會表演倒地 在場醫護全搶救 院長陳威明證實

人妻名下有房產…惡婆婆咒「希望早死」讓兒繼承 再找小三幫生男娃

吃尾牙填問卷 服務生衝桌邊大喊她名字：為何只給三顆星？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示自己去吃尾牙，因為問卷只填三顆星，就受到服務生「關切」。示意圖／ingimage
一名女網友表示自己去吃尾牙，因為問卷只填三顆星，就受到服務生「關切」。示意圖／ingimage

從天堂掉到地獄！一名女網友表示自己去吃尾牙，因為問卷只填三顆星，就有服務生跑到桌邊大喊她的名字：「XXX！為何只給三顆？」讓她相當尷尬。貼文曝光後，也引起網友熱烈討論。

原PO在Dcard發文表示，尾牙辦在京站某間吃到飽餐廳，真的吃到得內傷，當天店員要大家寫問卷，說截圖能換茶包，因此她也誠實寫下自己的感受，後來手機畫面突然跳到加入會員的頁面，因為沒有任何視窗顯示問卷已完成，她以為自己並未成功送出，但也想說算了，可以不要贈品，便默默收起手機吃飯。

原PO續指，怎料過了幾分鐘，一名戴眼鏡的服務生阿姨跑來桌邊，質問眾人為何只給幾顆星，包括她在內，所有同事都不知所措，服務生見沒人舉手承認，就大聲喊出原PO名字：「XXX！妳為何只給三顆星？」氣氛也陷入尷尬。

後來原PO越想越不對勁，也寄信客訴，後續收到店家致電道歉，原PO詢問店家是否有要求員工去「關心」問卷沒給好棒棒的顧客，主管則回應是員工個人的「話術」，他們也覺得員工這樣非常不對。而原PO也對店家說，不需要補償優惠，只希望該名服務生可以跟她文字道歉。

原PO最後也表示，當天的事情真的難以忘懷，從天堂掉到地獄的最佳寫照，同時也奉勸大家，想好好吃飯不被打擾，以後星星要給滿，「還有不要留真名啊，魂魄真的被嚇到飛！」

對此，網友紛紛回覆，「這種我會重填一次問卷，然後給一星」、「真可怕，現在感覺哪裡都可能發生超派鐵拳了」、「店家這麼在意的話，應該在問卷就設計三星以下加問（選填）改進建議，要不要記名也是尊重消費者意願」。不過也有人緩頰，「其實有時候店家只是想要了解用餐狀況，應該不是每個都是來吵架的」、「看起來問卷沒有提到給星數的原因，搞不好人家想知道怎麼改進？」

Dcard 消費者 吃到飽 餐廳 尾牙

延伸閱讀

人妻名下有房產…惡婆婆咒「希望早死」讓兒繼承 再找小三幫生男娃

夫妻擠20坪「2房1廳」夠嗎？ 過來人喊OK：這格局才悲劇

別跳科目三了！大陸新神曲「鉢鉢雞」引風潮 網友自創舞步拍片

發不動！路邊機車行報價2600元 他換另一家秒傻眼：才450元

相關新聞

快朝聖！樂高首推龍年解謎闖關活動 在台北統一時代百貨陪粉絲到春節

再不到一個月就是農曆過年啦，為了即將到來的龍年，台灣樂高推出「龍躍拼新春」的尋寶新春活動，從1/19到2/14在【台北統一時代百貨】2樓夢廣場等大家，除了情境解謎的闖關體驗活動，更新推出數款龍年限定的積木組合，還有大師設計的限量滿額禮，想參加活動和入手新玩具的粉絲可要手刀到場。

美國好市多出手抓「共享會員卡」結帳多1步驟　台灣是否跟進？業者回應了

美國好市多出手抓「共享會員卡」結帳多1步驟　台灣是否跟進？業者回應了

免費滑冰！南港「中信園區戶外滑場」開放 日期場次、冰鞋免費借、品牌優惠全攻略

免費滑冰去！位於南港「中國信託金融園區」中庭廣場的大型戶外滑場再度開放，即起至2024/3/3正式營運，一般民眾採現場排隊領取號碼牌入場，建議提早前往領取號碼牌，憑身份證件即可免費借用冰鞋及...

又一波回憶殺！「THE哆啦A夢展」集結28組日本大師創作 巨星現身SOGO賣萌要拍爆

哆啦A夢免費拍！「THE哆啦A夢展」即起至2/7於中正紀念堂熱鬧開跑，不僅能夠回憶童年還能欣賞多位知名藝術家創作的哆啦A夢。哆啦A夢除了現身中正紀念堂外，也悄悄在SOGO...

國際萌兔免費看！《玩玩兔米飛創意展》高雄最終站 打卡爆萌「5米高巨型米飛兔」 五大展區、亮點一次看

不用羨慕台北！國際萌兔「米飛兔」現身高雄駁二藝術特區，多達300件米飛兔創意作品、10隻大型米飛藝術公仔任你拍，展場限定巨型扭蛋機、兔兔拍貼和多款周邊統統有，還有獨家「米飛雞蛋糕...

鐵粉都衝了！《HELLO KITTY 50週年特展》7大展區一次看 拍爆貫穿兩樓的「超巨型HELLO KITTY」

鐵粉都跟上沒？《HELLO KITTY 50週年特展：與未來做朋友吧》夢幻登場，本次特別推出「7大互動展區」，貫穿展場一、二樓的「超巨型HELLO KITTY」更是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。