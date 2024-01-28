吃尾牙填問卷 服務生衝桌邊大喊她名字：為何只給三顆星？

從天堂掉到地獄！一名女網友表示自己去吃尾牙，因為問卷只填三顆星，就有服務生跑到桌邊大喊她的名字：「XXX！為何只給三顆？」讓她相當尷尬。貼文曝光後，也引起網友熱烈討論。

原PO在Dcard發文表示，尾牙辦在京站某間吃到飽餐廳，真的吃到得內傷，當天店員要大家寫問卷，說截圖能換茶包，因此她也誠實寫下自己的感受，後來手機畫面突然跳到加入會員的頁面，因為沒有任何視窗顯示問卷已完成，她以為自己並未成功送出，但也想說算了，可以不要贈品，便默默收起手機吃飯。

原PO續指，怎料過了幾分鐘，一名戴眼鏡的服務生阿姨跑來桌邊，質問眾人為何只給幾顆星，包括她在內，所有同事都不知所措，服務生見沒人舉手承認，就大聲喊出原PO名字：「XXX！妳為何只給三顆星？」氣氛也陷入尷尬。

後來原PO越想越不對勁，也寄信客訴，後續收到店家致電道歉，原PO詢問店家是否有要求員工去「關心」問卷沒給好棒棒的顧客，主管則回應是員工個人的「話術」，他們也覺得員工這樣非常不對。而原PO也對店家說，不需要補償優惠，只希望該名服務生可以跟她文字道歉。

原PO最後也表示，當天的事情真的難以忘懷，從天堂掉到地獄的最佳寫照，同時也奉勸大家，想好好吃飯不被打擾，以後星星要給滿，「還有不要留真名啊，魂魄真的被嚇到飛！」

對此，網友紛紛回覆，「這種我會重填一次問卷，然後給一星」、「真可怕，現在感覺哪裡都可能發生超派鐵拳了」、「店家這麼在意的話，應該在問卷就設計三星以下加問（選填）改進建議，要不要記名也是尊重消費者意願」。不過也有人緩頰，「其實有時候店家只是想要了解用餐狀況，應該不是每個都是來吵架的」、「看起來問卷沒有提到給星數的原因，搞不好人家想知道怎麼改進？」