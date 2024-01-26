餐廳客滿無位...肥胖女1理由迫女生讓位改外賣 大鬧驚動老闆最終…

外出用餐有時遇到餐廳客滿，難免要等候。台灣有女子日前在網上大嘆，她獨自到小餐廳用餐時全場爆滿，其間1名肥胖女子和瘦削男友被服務生告知無位，但他們趁服務生走開時進入餐廳，肥胖女詢問台女是否獨自用餐，台女有禮貌稱是，但肥胖女竟要求她打包外賣離開讓座，甚至大聲批評「一個人就不要出來吃了吧」。事件驚動老闆娘出來了解，最終爭吵至店方揚言報警，該對情侶才肯離開，台女形容「是第一次遇到這種事情」。網友紛紛斥責肥胖女「說出這種話都不覺得羞愧嗎？」、「講這樣真的很過分，到底怎麼可以這麼厚臉皮？」。

原PO在「Dcard討論區」表示，她日前到1間小餐廳用餐，店內採透明玻璃設計，容易看見內部情況，由於不接受訂位，所以食客「都是直接現場來」，一旦無位，服務生會如實告之，讓客人決定是否改去其他餐廳。

原PO獨自坐在餐廳門口旁的位置，並向服務生點單等候上菜，其間有1名肥胖女子和其瘦削男友到場，服務生出去解釋餐廳無位，原PO見到他們點頭答應前往其他餐廳。

但等到服務生返回餐廳廚房幫忙遞餐，肥胖女進入餐廳詢問原PO「是不是一個人？」，原PO隨即稱是，並指正在等上菜。肥胖女竟回覆指「妳可以跟服務生說妳要打包走嗎？因為我跟我男友是2個人」，原PO大感愕然，強調「可是這位置我先來的，而且我想吃完再走」，肥胖女繼續死纏，大聲反駁「妳身材那麼瘦應該也吃不多吧，我們2個人，為什麼不讓位？一個人就不要出來吃了吧」。

由於肥胖女聲量頗大，所以全部餐廳客人望向3人，有人去通知服務生。老闆娘和服務生立即從廚房出來了解情況，店方更指如果他們繼續在餐廳內鬧事，就會報警，該對情侶才肯離開。

原PO批評肥胖女態度差，而其男友「全程站在那邊看自己女友跟別人開戰」，認為事件不可思議。網友紛紛留言指，肥胖女「說出這種話都不覺得羞愧嗎？」、「講這樣真的很過分，到底怎麼可以這麼厚臉皮？」、「這種不要臉又沒禮貌的人真的震驚了」，亦有人指「男生不想多事，更何況是兩個女生之間，勸她走絕對爆炸，勸妳走沒必要跟着丟臉」。

（Dcard討論區）

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文章授權轉載自《香港01》