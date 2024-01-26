尾牙中獎！男友要求分一半遭拒擺臭臉 網齊聲批「渣」勸分

常說談錢傷感情，但也可從此了解彼此的金錢觀。一位女網友參加公司尾牙，抽到5000元獎金，回家後開心跟男友分享，結果男友卻要求分一半獎金，不給就鬧脾氣說她太小氣，之後的態度也變得冷淡，苦惱不知該怎麼跟男友溝通較好，發文向鄉民求助。貼文曝光，網友異口同聲勸分，批「死要錢的渣」。

一名女網友在《Dcard感情板》發文寫道，日前公司舉辦尾牙，抽到了5000元獎金，回家後開心與男友分享，沒想到男友要求要分一半獎金。原PO說因最近修機車花了不少錢，這筆獎金剛好可以補貼一下，無法分一半但可以請男友吃飯，但男友不滿意，還回嗆既然沒有要分獎金，那幹嘛還要跟他分享，之後對她的態度也變得冷淡，甚至還又傳訊息罵她「小氣死，X」。

原PO表示，去年男友抽到1萬元獎金時，有包500元紅包，她不想接受，就說一起吃飯就好，但男友堅持硬塞，猜想這次男友可能是認為她中了獎，也應該要分給他吧。原PO感嘆，之前同居2年採AA制都沒發生什麼問題，沒想到現在會因為尾牙的錢不分他而吵架。而兩人原本規劃下周要一起出遊，現在氣氛有點僵，苦惱不知該怎麼跟男友溝通才好。

貼文一出，眾人齊聲「哪來的乞丐」、「可以分了，這個沒有未來」、「這種愛占便宜的個性，結婚後絕對是大災難」、「快放生好嗎！這真的太誇張了，就是個死要錢的渣！」、「原PO妳是真的要留這種的過年？」、「這麼蕭貪的可以趁過年前大掃除清掉欸」。還有人建議，「照比例分給他啊 包250給他」、「照比例包二百五給他，不然就還他五百，然後分手」。