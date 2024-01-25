媽沉迷抖音男主播狂撒百萬！明細曝光兒女全傻了 內行點「1關鍵話術」

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友的媽媽沉迷抖音，有內行人曝光直播主教學斗內的話術。路透
一名網友的媽媽沉迷抖音，有內行人曝光直播主教學斗內的話術。路透

直播主時常會在鏡頭前散發魅力，吸引觀眾「斗內（捐款贊助）」獲利。不過一名網友抱怨，個性沉悶的媽媽時常在家裡看抖音，還迷上中國大陸一位男主播，至今花了將近150萬元。原PO坦言不想限制媽媽，另一方面卻又覺得媽媽將錢用在陌生人身上很心痛，因此發文尋求廣大網友的建議。

一名女網友24日以「我媽媽在抖音花了快150萬」為題，在Dcard心情版上發文透露，自己的媽媽是一位家庭主婦，個性比較沉悶、自卑，朋友很少也沒有什麼興趣嗜好，之前擔心她在家裡很無聊，所以下載抖音讓對方有娛樂的管道。不過前年開始媽媽眼裡只有抖音，還沉迷大陸一位男主播，每天都凌晨才睡，早起繼續滑，平時也不太和家人說話。

原PO擔心媽媽的身體健康，提議進行健康檢查，卻被對方拒絕，後來無意間發現，媽媽在主播身上砸了將近150萬元，甚至私下挪用原PO哥哥的錢斗內。原PO表示，他們曾經嘗試溝通、將媽媽的手機藏起來，但是媽媽變得整天鬱鬱寡歡，一家人擔心她亂來最後只好作罷。

原PO透露，雖然媽媽現在花的錢沒有以前多，但是每個月都還是會在抖音上面花到幾千到萬不等，擔心她突然衝動又下手好幾萬。原PO無奈說能體諒媽媽打理家裡的大小事、拉拔3個小孩長大，但也很心疼爸爸獨自工作做苦力養家，因此詢問大家，「大陸抖音能限制儲值嗎？」

對此，網友紛紛回應，「抖音一響，父母白養，結果你們反過來」、「那些大陸app儲值不是要有大陸銀行卡嗎？小心妳媽媽被捲入詐騙案」、「很多有錢有閒的很容易被這樣心靈進攻」、「可能要多鼓勵媽媽培養別的興趣，有空就多關心她，多找她聊聊」、「多陪媽媽找興趣或是參加一點社區活動，讓她有其他興趣和朋友應該就能改善了」、「是突然改變消費習慣嗎？還是一直都亂花錢，如果是突然有可能是躁鬱症的一種症狀，建議帶去精神科或諮商」。

另外有網友驚呼「好誇張，她為什麼有大陸抖音儲值的辦法呢？」內行人點出「那些直播主私下聊天會教她，連哄帶騙」，原PO也表示，「真的！他們有跟直播主的小群組，還有一個姐妹團，然後說她們認識直播主，跟我媽媽說直播主家很可憐，這個還是聽我媽媽說的」。也有人好奇問「到底是什麼樣的主播這麼迷人？」原PO則透露，該名主播的身分是「一個有家室直播唱歌的男人」，而自己平常在外地工作，爸爸是為了避免媽媽在孩子們心目中的形象被破壞，直到後來才告訴家人。

抖音 直播主 斗內

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