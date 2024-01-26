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好市多牛肉捲換包裝 她怨湯汁都流出來「捲皮黏紙袋上」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／聯合報系資料照片
圖／聯合報系資料照片

美式賣場好市多不但商品種類繁多，熟食區的美食更是抓住許多饕客的胃。日前一位網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，曾經停賣的明星商品「牛肉捲」重新上市後換了包裝，湯汁很容易滲出來黏在包裝上，令人覺得困擾。

原PO表示，前幾天去好市多購買牛肉捲時，發現換了包裝，由原本錫箔紙換成紙袋包裝。帶回家後發現牛肉捲的湯汁都滲透出來，捲皮也黏在紙袋上，原PO無奈表示「令人失望品質，買三條三條都這樣…」。

圖／擷自Costco好市多
圖／擷自Costco好市多

貼文一出便引起網友熱議，許多網友表示是因為有「環保」疑慮，「紙袋好啊！比較環保」、「等換回鋁箔紙之後是不是又有人要炮轟不環保、有鋁金屬安全疑慮？」、「鋁箔包太少層湯汁外滲時，你就會知道紙袋的好了」、「今天吃一支頭尾都是皮，瘋狂漏汁，牛肉也變少了，我傻眼....」、「上次在新莊店購買，從購買處走到門口機車停放區，肉汁導致紙袋破掉，整個掉在地板上...」。

也有許多網友提出多種解決方法「我拿到就嗑完了，沒有機會外漏」、「冰塊區有免費的袋子你可以去拿一個套起來，這樣回家就不怕湯汁滲透出來了，袋子還可以再利用當桌上小垃圾袋」、「第一次拿回家時真的很會漏，之後點餐時我都先跟服務人員說要用錫箔紙包，她們會改」、「你可以直接帶盒子去，讓他幫你裝在盒子裡」。

好市多 Costco 牛肉捲

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