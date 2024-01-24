男抱怨買1700元外套有「破洞」不給退 網見2關鍵搖頭：本來就不能退

網購商品原則上享有7天無條件退貨的權利，不過許多商家會註明，若剪下吊牌或使用過商品，就無法做更換。日前有位網友抱怨，他買了1700多元的兩件式外套，沒想到事後卻發現「破了一個洞」，讓他氣得向客服抱怨，而客服則給予80元賠償金。不過貼文一出，網友反支持廠商「你洗過又超過7天了，當然沒辦法退」。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」表示，他買了1700多元的兩件式外套，前天（22日）發現外套破了一個洞，也不是破在接縫處，因此他回想「當時買回家，檢查拉鍊後，就裝洗衣袋清洗，穿脫也很正常，實際穿不到一週」，認為雖然外套標籤已經剪下，距離領貨時間也超過7天了，但「外套要1700元，品質也讓人傻眼，一般人不可能每個地方都檢查到」，於是他向客服反應。

事後客服表示，因為商品已穿著、洗滌，建議他拿到裁縫店修補，並補貼他80元官網紅利金，讓原PO氣炸表示「商家回覆也讓人無語」。

文章曝光後，許多網友表示「那你希望客服怎麼做？整件收走嗎？但你剪了吊牌，也洗過衣服了，他們拿回去也不能賣啊」、「其實店家的回應沒什麼問題，穿過、洗過已經無法認定瑕疵怎麼造成的了」、「為什麼洗之前不先檢查，如果洗之後還能換，店家不都做賠本生意嗎？」、「收到貨時應該要詳細檢查過再試穿、剪標、洗過，檢查發現到有瑕疵就趕緊聯絡賣家，並附上有瑕疵地方的照片，看賣家怎麼做處理才是正常的程序」、「雖然新衣服發現瑕疵真的很不爽，但也就只能如客服所說，自己去找人補一補了，下次不要再買他們家的產品就好了」、「下水就沒辦法再說了，客服回答沒什麼問題」。