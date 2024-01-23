「孝子」將老父丟急診秒走人 換床位找不到竟咆哮護理師

近日寒流來襲溫度驟降，醫院急診病患大增。一名醫護人員抱怨，有些人將家中老父、外傭帶到醫院就先回家，後來找不到已經換床位的家人，就將怒氣往工作人員身上發洩，還揚言找記者、上網爆料。他無奈透露，醫院為了自保會24小時錄音、錄影，而且病人有事，工作人員和醫護其實都更緊張。

一名網友近日以「孝子們到急診時能不能有點耐性？」為題，在匿名公社發文表示，最近急診室患者增多，一床難求到連輪椅都要搶，有些子女想展現孝順心意，卻將年邁的父親和外傭丟到急診後就自行回家休息。他們後來想到回醫院找人，卻發現早已換床位不見人影，所以心慌到處抓工作人員問。

原PO直言「當然問不到啊」，每個工作人員都忙翻了，沒經手的人也不知道老人家在哪裡。請家屬到櫃檯詢問，卻又因櫃檯滿滿掛號人員，自己不想排隊，當場對護理師發飆，「在急診咆哮有比較孝順嗎？人出事要護理師負責？」

原PO續指，醫護人員一邊安撫家屬的同時，一邊還要找空床接5分鐘後到達的車禍重大創傷病人，結果家屬竟揚言找記者、在網路上爆料。他傻眼直呼，「真的沒時間理你們，病人有事時，工作人員和醫護比你更緊張的，如果你們工作時忙翻了，臉部表情能溫柔體貼嗎？」對於不客氣的家屬，原PO也透露無需錄影在網路上爆料，因為急診為了自保，會24小時錄音錄影，只是涉及隱私醫院不能夠外流。