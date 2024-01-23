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澳洲同事掏「古銅錢」求鑑定！他見幣上中文字傻眼 網樂：台灣有錢人才會有

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友分享，來自澳洲的同事掏出一枚寫著中文字的硬幣，並表示「這是我在跳蚤市場挖到的寶物」，想請原PO幫忙鑑定。不過他仔細端詳卻發現，這枚硬幣根本不是古物，而是寫著「XX高爾夫球場」的代幣。圖／截自臉書社團「小廢物俱樂部」
有網友分享，來自澳洲的同事掏出一枚寫著中文字的硬幣，並表示「這是我在跳蚤市場挖到的寶物」，想請原PO幫忙鑑定。不過他仔細端詳卻發現，這枚硬幣根本不是古物，而是寫著「XX高爾夫球場」的代幣。圖／截自臉書社團「小廢物俱樂部」

許多人喜歡逛跳蚤市場，不過並不是每個人都能「挖到寶」。就有網友分享，某天來自澳洲的同事掏出一枚寫著中文字的硬幣，並表示「這是我在跳蚤市場挖到的寶物」，想請原PO幫忙鑑定。不過他仔細端詳卻發現，這枚硬幣根本不是古物，而是寫著「XX高爾夫球場」的代幣。見此，眾人紛紛笑稱「可能對老外來說，看起來舊舊的帶中文就是古董吧」、「跟他說這是台灣現代有錢人才能擁有的貨幣」。

一位網友在臉書社團「小廢物俱樂部」分享，某天自己被澳洲同事拉到一旁，對方神秘兮兮的從口袋掏出一枚硬幣，眼神閃爍著興奮的光芒，並對原PO說道：「這是我在跳蚤市場挖到的寶物，想必很有價值，你幫我看看這是中國哪個朝代的銅錢」。未料，原PO仔細端詳後陷入一陣尷尬，他也附上「古代銅錢」的照片，只見圖中空心的硬幣上寫著「XX高爾夫球場」，原來這樣「稀世珍寶」並不是流落異國的古物，而是高爾夫球場的代幣。

貼文曝光後引起熱烈討論，網友紛紛笑稱，「可能對老外來說，看起來舊舊的帶中文就是古董吧」、「中間還有個洞」、「不是，這幣怎麼會流落到澳洲去？」、「假貨還能買到錯的也是很可愛」、「還好沒有直接傳給後代當傳家寶」、「澳洲同事：道理我都懂，但為什麼你們代幣中間要打洞」、「讓我想到以前路邊有外國人撿到玩具紙鈔（其實是紙錢上面寫著天神銀行）拿給我說要送警察局…」。

更有人歪樓揶揄，「跟他說這是台灣現代有錢人才能擁有的貨幣」、「這一看就知道是商周的」、「跟他說這是一代抓鬼大師所使用的金錢劍掉落的」、「這是年費百萬的高爾夫球場令牌，沒有VIP身價的人不可能擁有」、「告訴他擁有此幣等於擁有一座高爾夫球場！價值連城」。

澳洲 貨幣 假貨 華語

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