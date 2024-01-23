尾牙「辦在周六」她睡過頭沒去 會議中被公審：不尊重公司

不少公司近期開始舉辦尾牙，不過近日有名女網友抱怨，因公司尾牙辦在星期六，她便以「可能會睡過頭」為由，預告自己參加的機會不大，畢竟一周只有兩天可以睡到自然醒。然而當天沒到場的她，事後卻在會議中被當場公審，讓她直呼「那公司辦在星期六就有尊重員工嗎？」話題一出引發熱議。

女網友在Dcard上發文分享，公司尾牙選在星期六中午，但由於她假日想要好好休息、睡到自然醒，事前便早已預告自己去的機會不大，因此當天她也並未前去參加尾牙。不料後來在會議中卻被公審，「沒去尾牙就是沒在尊重公司」，讓原PO氣得直呼，公司尾牙辦在星期六中午才是不尊重員工，又沒給加班費，且月薪才3萬元。

貼文發布後，網友紛紛回應，「我們也是都辦在假日，也沒有加班費，最大獎只有三萬」、「拜託尾牙可以就好好吃飯，大家錢分一分就好嗎」、「我在傳產上班，尾牙辦在禮拜日晚上，邀請一堆供應商，根本是去應酬。沒加班費、假日沒辦法休息，隔天又要上班」、「辦在假日算很好了，我做夜班，我公司尾牙辦在平日晚上，吃完尾牙後隔沒幾個小時，還要去上班」。

不過也網友認為，「就說家裡有事就好，講可能睡過頭本來就很北爛」、「就說有事不方便去就好啦，中午還睡過頭是有點誇張」、「妳也不修飾一下，不然就直接說不會到」、「說睡過頭就很鬧啊，當天裝病不就好了」、「公司爛跟妳尾牙放鳥是兩回事吧，就說有事不會到就好了」。