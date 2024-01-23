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他車禍傳「手寫明細」求償逾百萬 網全笑：當中樂透、領年終？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友的小孩出車禍，卻收到對方手寫超誇張求償明細。圖／翻攝自匿名公社
一名網友的小孩出車禍，卻收到對方手寫超誇張求償明細。圖／翻攝自匿名公社

車禍發生後往往會洽談賠償事宜，不過遇到另一方獅子大開口的求償，不免令人感到無奈。一名網友就透露，自己的小孩發生車禍，對方不願提供損失證明文件，卻突然傳了兩張機車估價單和手寫求償表，光是骨折復健看診求償費用加上精神求償費就要90萬元，總金額遠超過100萬元。其他網友見狀紛紛直呼，「現在車禍都當中樂透了」、「他這是打算要換車跟領年終嗎？」

一名男網友於臉書粉專「匿名公社」發文指出，小孩跟別人發生車禍，他要求對方提出相關的證明，包括交通、就醫收據、診斷書，還有公司請假的大小章證明，但遲遲拿不出來。原PO要求一起看實際車況也被拒絕，沒想到對方卻突然傳來一張機車估價單，以及手寫的求償表，賠償金總共逾百萬元。

原PO表示金額誇張到讓人傻眼，對方還得寸進尺，在電話中聲稱即使雙方和解了，還是會在調解書上註明，日後若有相關問題會要求原PO負責。他心累問道：「難道如他所說10年20年後老了不能行動了，結果還要小孩去負責他的看護、安養費用嗎？我能如何應對呢？」

對此，一票網友搖頭回應，「想錢想瘋了」、「現在車禍都當中樂透了」、「他這是打算要換車跟領年終嗎？」、「笑死，第一次聽到和解後日後還要負責的」、「上法院讓法官判吧，他肯定被法官打臉的。第一次聽到和解完，日後有問題還要負責的，真的很敢開價很敢講」、「車子在地下翻滾360度？不然左右車鏡都壞？還要鈑車台跟引擎吊架？這應該是高速衝撞才會這樣吧」、「遇到這種獅子大開口的，我錢寧願拿去請律師」。

也有網友建議，「一毛錢都不要付，先走法院，走完一圈都好幾年了」、「走調解庭，沒結果調解庭會直接幫你往上送」、「手寫的收費單據有啥效用，分明要敲一筆大的，事主也不用太擔心，上調解看看吧，以後記得保險要保好，交由保險業務處理就好了」、「沒有機車行給的估價單或是維修單，也沒有醫院的醫療收據和醫生證明書，你不用管他，就直接走法院吧」、「有三聯單？初判表？本身沒保險嗎？有保險就讓保險公司去跟對方周旋」。

車禍 保險 估價單

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